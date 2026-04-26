- Home
- /sikar
- /गर्मी में भी ताकत देगा राजस्थान का ये फेमस लड्डू, भूल नहीं पाएंगे स्वाद!
गर्मी में भी ताकत देगा राजस्थान का ये फेमस लड्डू, भूल नहीं पाएंगे स्वाद!
Published: Apr 26, 2026, 01:39 PM|Updated: Apr 26, 2026, 01:39 PM
Rajasthan Famous Food: राजस्थान में कई तरह के लड्डू बनाए जाते हैं. ऐसे में आज हम आपको चूरमा लड्डू की रेसिपी के बारे में बताने जा रहे है, जिसको अगर एक बार खा लिया, तो आप इसका स्वाद नहीं भूल पाओगे.
1/6
राजस्थानी चूरमा लड्डू गेहूं के आटे, देसी घी और गुड़ या चीनी से बनने वाली एक पारंपरिक, दानेदार और पौष्टिक मिठाई है.
2/6
इसको बनाने के लिए आटे की बाटी बनाकर तली जाती है, फिर उसे पीसकर घी, इलायची और मेवों के साथ मिलाकर लड्डू बनाए जाते हैं.
3/6
इसको बनाने के लिए सबसे एक परात में आटा और सूजी मिला लें. इसमे 3-4 चम्मच घी का अच्छे से थोड़ा-थोड़ा पानी या दूध डालकर सख्त आटा गूंथ लें.
4/6
इसके बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें और कड़ाही में घी गर्म करके तल लें. इसको धीमी आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें.
5/6
फिर इनको ठंडा होने दें और उसके बाद मिक्सी में दरदरा पीस लें. इसमें पिसी हुई चीनी या पिघला हुआ गुड़, इलायची पाउडर और भुने हुए मेवे मिला लें.
6/6
इसके बाद अब इसमें गर्म देसी घी डालें और अच्छी तरह मिलाएं और लड्डू बांध लें. ध्यान रखें कि गर्मी के मौसम में थोड़ा मेवा कम डालें.