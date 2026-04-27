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गर्मी में कूल-कूल कर देगी राजस्थान की ये फेमस देसी ड्रिंक, जुबान से कहेंगे वाह!

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Apr 27, 2026, 02:41 PM|Updated: Apr 27, 2026, 02:41 PM

Rajasthan Famous Food: राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़ रही है, जिससे लोग परेशान है. ऐसे में खान-पान का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान की देसी रबड़ी की रेसिपी के बारे में बताने जा रहे है, जिसको पी लिया तो पूरे दिन  कूल-कूल महसूस करेंगे. 
 

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देसी राबड़ी राजस्थान का एक पारंपरिक, पौष्टिक और गर्मियों में लू से बचाने वाली एक फेमस देसी ड्रिंक है, जो गर्मी में पीने से शरीर को काफी फायदा होता है.
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देसी राबड़ी मुख्य रूप से बाजरे या जौ के दरदरे आटे को खट्टी छाछ में उबालकर बनाया जाता है लेकिन गर्मी के मौसम आप जौ की राबड़ी बनाएं.
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राबड़ी मिट्टी के बर्तन में पकाना सबसे अच्छा माना जाता है. यह ठंडी तासीर वाला पौष्टिक टॉनिक शरीर को ठंडक और ताजगी देता है.
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इसको बनाने के लिए सबसे पहले जौ का दरदरा आटे पीस लें. उसके बाद इसमें छाछ मिलाकार मिक्स करें. ध्यान रखें कि गांठ ना पड़ें. इसके बाद इसमें नमक मिक्स करें.
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इसके बाद इसे धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक यह गाढ़ी ना हो जाए. इसे ठंडा करके, ऊपर से भुना जीरा और काला नमक मिलाकर पिएं.
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इसे प्याज के साथ भी परोसा जाता है. यह पाचन के लिए बहुत अच्छा है, पेट की गर्मी को शांत करता है, कब्ज और एसिडिटी में राहत देता है और गर्मी में शरीर को हाइड्रेटेड रहता है. राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में गर्मी के मौसम में दिन की शुरुआत का सबसे प्रसिद्ध ड्रिंकी राबड़ी से की जाती है.
Tags:
rajasthani food
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