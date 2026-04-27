/गर्मी में कूल-कूल कर देगी राजस्थान की ये फेमस देसी ड्रिंक, जुबान से कहेंगे वाह!

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इसे प्याज के साथ भी परोसा जाता है. यह पाचन के लिए बहुत अच्छा है, पेट की गर्मी को शांत करता है, कब्ज और एसिडिटी में राहत देता है और गर्मी में शरीर को हाइड्रेटेड रहता है. राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में गर्मी के मौसम में दिन की शुरुआत का सबसे प्रसिद्ध ड्रिंकी राबड़ी से की जाती है.