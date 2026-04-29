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चंद मिनटों में बनेगा राजस्थानी हरी मिर्च का अचार, स्वाद ऐसा जो भूला ना जाए!
Published: Apr 29, 2026, 08:18 PM|Updated: Apr 29, 2026, 08:18 PM
Rajasthan famous food: राजस्थान में हरी मिर्च का अचार काफी पसंद किया जाता है. इसका अचार जल्दी बन जाता है. ऐसे में आज हम आपको इसकी आसानी रेसिपी बताने जा रहे हैं.
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राजस्थानी हरी मिर्च का अचार अपने तीखे, चटपटे और मसालेदार स्वाद के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद किया जाता है. इस अचार को बनाने के लिए मोटी या मध्यम तीखी हरी मिर्च चाहिए होती है.
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अचार बनाने के लिए सबसे पहले आप हरी मिर्च को अच्छे से धोकर सुखा लें और फिर चीरा लगाकर रख लें. ध्यान रखें कि मिर्च के डंठल हटा दें.
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इसके बाद एक पैन में मेथी दाना, सौंफ और राई को लेकर हल्का भून लें और फिर ठंडा करके मसाले को दानेदार पीस लें.
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फिर एक बाउल में पिसे हुए मसाले, हल्दी, हींग, नमक, अमचूर या फिर नींबू का रस और थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह मिला लें.
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इस मसाले को चीरा लगी हुई मिर्चों के अंदर भर लें. इसके बाद एक पैन में सरसों का तेल तेज गर्म कर लें और उसके बाद उसको ठंडा कर लें.
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इसके बाद भरी हुई मिर्चों को एक साफ, सूखे कांच के जार में डाल दें और ऊपर से ठंडा किया हुआ सरसों का तेल डाल दें. लगभग एक हफ्ते में हरी मिर्च का अचार खाने के तैयार हो जाएगा.