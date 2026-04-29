/चंद मिनटों में बनेगा राजस्थानी हरी मिर्च का अचार, स्वाद ऐसा जो भूला ना जाए!

1 /6

राजस्थानी हरी मिर्च का अचार अपने तीखे, चटपटे और मसालेदार स्वाद के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद किया जाता है. इस अचार को बनाने के लिए मोटी या मध्यम तीखी हरी मिर्च चाहिए होती है.