/राजस्थान का वो डाइट चार्ट, जो आपको नहीं होने देगा गर्मी का अहसास!

राजस्थान में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, जिससे भीषण गर्मी बढ़ रही है. कई जिलों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच गया है. ऐसे में शरीर को स्वस्थ और ठंडा रखना बहुत जरूरी हो गया है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान का वो डाइट चार्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शरीर को ठंडक देते हैं.

