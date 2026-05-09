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राजस्थान का वो डाइट चार्ट, जो आपको नहीं होने देगा गर्मी का अहसास!

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 09, 2026, 03:33 PM|Updated: May 09, 2026, 05:00 PM

राजस्थान में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, जिससे भीषण गर्मी बढ़ रही है. कई जिलों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच गया है. ऐसे में शरीर को स्वस्थ और ठंडा रखना बहुत जरूरी हो गया है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान का वो डाइट चार्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शरीर को ठंडक देते हैं. 
 

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राजस्थान की भीषण गर्मी में सही खानपान अपनाकर गर्मी के असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है. राजस्थान की पारंपरिक डाइट में ऐसी कई चीजें हैं, जो शरीर को अंदर से ठंडक देते हैं.
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ऐसे में आप अपनी सुबह की शुरूआत, छाछ से कर सकते हैं , जिससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती और एनर्जी बनी रहती है. वहीं, नाश्ते में हल्का भोजन जैसे दही-पोहे, फल और अंकुरित अनाज ले. साथ ही ज्वार की रोटी, दही, कच्चा प्याज, खीरा, हरी सब्जियां और केर-सांगरी की सब्जी खाएं, जिससे शरीर ठंडक रहता है.
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राजस्थान में पारंपरिक रूप से छाछ और मटके के पानी का इस्तेमाल गर्मी से बचाव के लिए किया जाता रहा है. ऐसे में आप दिनभर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना पिएं. साथ ही तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और आम जैसे मौसमी फलों का सेवन करें.
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साथ ही राबड़ी , दही और हल्की दालें खाएं. दोपहर के भोजन में कच्चा प्याज जरूर खाएं, यह लू से बचाने में मदद करता है. धूप में निकलने से पहले पानी जरूर पिएं.
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गर्मी में ध्यान रखें कि तली-भुनी और ज्यादा मसालेदार चीजों से सेवन से बचें. चाय-कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स की जगह नींबू पानी, नारियल पानी और छाछ पिएं.
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सही डाइट अपनाकर हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और थकान जैसी समस्याओं से भीषण गर्मी से बचा जा सकता है. राजस्थानी पारंपरिक खानपान गर्मी में लोगों को राहत देता है. (डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है. )
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