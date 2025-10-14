दिवाली पर अगर नहीं खाई राजस्थानी मावा कचौरी, तो क्या खाया... स्वाद ऐसा कि जीत लेगी आपका दिल

राजस्थान का नाम सुनते ही जहां दाल-बाटी चूरमा या तीखी कचौरी का खयाल आता है, वहीं यहां के पकवानों में एक ऐसा मीठा चमत्कार भी है जो हर किसी को हैरान कर देता है—यह है मावा कचौरी. यह अनोखा व्यंजन उस पारंपरिक नमकीन कचौरी से बिल्कुल अलग है जिसे हम जानते हैं, और इसी कारण यह दिवाली जैसे त्योहारों पर राजस्थान की शान बन जाता है.