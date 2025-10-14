दिवाली पर अगर नहीं खाई राजस्थानी मावा कचौरी, तो क्या खाया... स्वाद ऐसा कि जीत लेगी आपका दिल

Published: Oct 14, 2025, 10:06 AM IST | Updated: Oct 14, 2025, 10:11 AM IST
मावा कचौरी
राजस्थान का नाम सुनते ही जहां दाल-बाटी चूरमा या तीखी कचौरी का खयाल आता है, वहीं यहां के पकवानों में एक ऐसा मीठा चमत्कार भी है जो हर किसी को हैरान कर देता है—यह है मावा कचौरी. यह अनोखा व्यंजन उस पारंपरिक नमकीन कचौरी से बिल्कुल अलग है जिसे हम जानते हैं, और इसी कारण यह दिवाली जैसे त्योहारों पर राजस्थान की शान बन जाता है.
मावा कचौरी असल में खस्तापन और मिठास का लाजवाब संगम है. इसे बनाने की प्रक्रिया में महारत की ज़रूरत होती है. सबसे पहले, मैदे को गूंथकर कचौरी का बाहरी आवरण तैयार किया जाता है, जो डीप फ्राई होने के बाद बिल्कुल खस्ता और परतदार हो जाता है.