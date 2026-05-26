/गर्मी में सुस्त शरीर को रखेगा ताजा राजस्थान का ये फेमस लड्डू, एक खा लिया तो बार-बार करेगा मन!

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moong dal ladoo recipe फिर भुनी हुई दाल को ठंडा करके मिक्सर में महीन पीस ले. इसके बाद घी में इस पाउडर को डाल दें और दोबारा हल्का भूनें. इसके बाद इसमें देसी खांड, इलायची और ड्राई फ्रूट्स मिला लें. इसके बाद आखिर में गुनगुने घी की मदद से छोटे-छोटे लड्डू तैयार कर लें. फिर एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें. ( डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.)