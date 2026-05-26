/गर्मी में सुस्त शरीर को रखेगा ताजा राजस्थान का ये फेमस लड्डू, एक खा लिया तो बार-बार करेगा मन!

Rajasthan Famous food: राजस्थान में मूंग दाल के लड्डू काफी पसंद किए जाते हैं. इसका सेवन शरीर को ठंडक और एनर्जी देता है. जानिए मूंग दाल के लड्डू की आसान की रेसिपी.
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moong dal ladoo recipe
गर्मी के मौसम में खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन होता है लेकिन इस दौरान ज्यादा मीठी मिठाइयां शरीर को नुकसान देती है. बाजार में मिलने वाली मावे और रिफाइंड चीनी से बनी मिठाइयों से पेट में जलन, भारीपन और सुस्ती जैसी समस्याएं कर सकती है. ऐसे में घर पर हेल्दी मूंग दाल के लड्डू बनाए जा सकते हैं.
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मूंग दाल की तासीर हल्की होता है, जो आसानी से पच जाती है. गर्मी के मौसम में इसका सेवन शरीर को ठंडक और एनर्जी देती है. साथ ही ये डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है.
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मूंग दाल के लड्डू में देसी खांड का इस्तेमाल किया जाता है, जो राजस्थान में खूब बनाए और खाए जाते हैं. खांड पेट को अंदर से ठंडक देती है, जिससे गर्मी में एसिडिटी जैसी समस्याओं से बचाव होता है.
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इन लड्डू के सेवन करने से गर्मियों में होने वाली थकावट और कमजोरी दूर करने में मदद करता है. इसको खाने से बार-बार भूख भी नहीं लगती है.
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मूंग दाल के लड्डू बनाने के लिए एक कप धुली मूंग दाल, देसी खांड, शुद्ध घी, इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स चाहिए होगा. इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल को साफ करें और फिर धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भून लें.
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फिर भुनी हुई दाल को ठंडा करके मिक्सर में महीन पीस ले. इसके बाद घी में इस पाउडर को डाल दें और दोबारा हल्का भूनें. इसके बाद इसमें देसी खांड, इलायची और ड्राई फ्रूट्स मिला लें. इसके बाद आखिर में गुनगुने घी की मदद से छोटे-छोटे लड्डू तैयार कर लें. फिर एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें. ( डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.)