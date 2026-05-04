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यहां की एक और खास बात है कि आज भी दुकान पर काम करने वाले हलवाई और स्टाफ पारंपरिक पहनावे में नजर आते हैं. लुंगी और बनियान उनका ड्रेस कोड है, जो सालों से चला आ रहा है. इसके अलावा यहां सिर्फ मूंगथाल ही नहीं, बल्कि गुलाब सकरी, मक्खन बड़ा, मावा पेठा, गुजिया और बेसन के लड्डू भी खूब पसंद किए जाते हैं. त्योहारों के समय यहां इतनी भीड़ हो जाती है कि लोगों को लाइन लगाकर इंतजार करना पड़ता है. यही वजह है कि आज भी यह दुकान लोगों के बीच खास जगह बनाए हुए है.