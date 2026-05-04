Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान की 160 साल पुरानी दुकान का राज, जहां बनती है शुद्ध देसी घी की मिठाई!

राजस्थान की 160 साल पुरानी दुकान का राज, जहां बनती है शुद्ध देसी घी की मिठाई!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 04, 2026, 05:08 PM|Updated: May 04, 2026, 05:08 PM

Rajasthan Famous Food: जयपुर के चौड़ा रास्ता में 160 साल पुरानी सौंध्या हलवाई की दुकान अपने खास मूंगथाल के लिए मशहूर है. शुद्ध सामग्री, पुराने तरीके और अनोखे स्वाद के कारण यहां देश-विदेश से लोग मिठाई लेने पहुंचते हैं.

Moongthal Sweet Shop Jaipur1/8
जयपुर के चौड़ा रास्ता में लालजी सांड की गली में एक ऐसी मिठाई की दुकान है, जो करीब 160 साल से लोगों का दिल जीत रही है. यहां की पहचान है मूंगथाल, और इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है. कहते हैं कि यहां के हलवाई ने कुएं के साफ पानी से ऐसा स्वाद तैयार किया कि लोग तारीफ करते-करते उनका नाम ही बदल बैठे. लोग कहते थे, “वाह, आपके हाथों में तो जादू है, क्या मूंगथाल बनाया है… बिल्कुल सौंध्या है.” बस, यहीं से “सौंध्या” नाम उनकी पहचान बन गया.
Moongthal Sweet Shop Jaipur2/8
आज हालत ये है कि देश ही नहीं, विदेश से आने वाले टूरिस्ट भी इस दुकान को ढूंढते-ढूंढते यहां तक पहुंच जाते हैं. जयपुर घूमने आए लोग अगर यहां का मूंगथाल नहीं चखें, तो उनका ट्रिप अधूरा माना जाता है. दुकान से उठती मूंगथाल की खुशबू ही लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है. पुराने समय में जयपुर के महाराजा रामसिंह द्वितीय से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और भैरोंसिंह शेखावत तक इसके दीवाने रहे हैं.
Moongthal Sweet Shop Jaipur3/8
अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस मूंगथाल में ऐसा क्या खास है? दरअसल, “सौंध्या” कोई नाम नहीं बल्कि एक तरह की उपाधि है, जो लोगों ने खुद दी. दुकान की नई पीढ़ी से जुड़े रितेश जैन बताते हैं कि उनके यहां बनने वाला मूंगथाल करीब 200 साल पुरानी रेसिपी पर आधारित है. यही वजह है कि इसका स्वाद आज भी वैसा ही बना हुआ है, जैसा पहले हुआ करता था.
Moongthal Sweet Shop Jaipur4/8
इस मिठाई की खास बात ये भी है कि इसे बनाने में आज भी पुराने तरीकों का ही इस्तेमाल किया जाता है. दुकान के पास एक पुराना कुआं है, जहां के साफ पानी से मिठाई बनाई जाती थी. साथ ही, काम करने वाले हलवाई भी पूरी साफ-सफाई का ध्यान रखते हैं. इसी वजह से जो भी यहां मिठाई खाता, वो कहता-यहां का मूंगथाल तो एकदम सौंध्या है.
Moongthal Sweet Shop Jaipur5/8
“सौंध्या” शब्द मारवाड़ी भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है एकदम शुद्ध. धीरे-धीरे लोग इसी नाम से इस मिठाई और हलवाई को पहचानने लगे. समय के साथ ये नाम इतना मशहूर हो गया कि जयपुर की मिठाइयों में एक तरह से ब्रांड बन गया. आज भी लोग इसी नाम से इस दुकान को जानते हैं.
Moongthal Sweet Shop Jaipur6/8
मूंगथाल बनाने की प्रक्रिया भी काफी खास है. इसे बड़ी कढ़ाई में तैयार किया जाता है, जिसमें चाशनी, मावा और केसर मिलाया जाता है. फिर ऊपर से इलायची और ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं. इसके बाद इस मिश्रण को 8 से 10 घंटे तक सेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है. इस पूरी प्रक्रिया को “भिगोना” कहा जाता है. बाद में इसे बड़े थाल में जमाकर ऊपर से खूब सारे सूखे मेवे डाले जाते हैं.
Moongthal Sweet Shop Jaipur7/8
दुकान पर काम करने वाले लोग भी सालों से इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. मैनेजर महेश कुमार शर्मा बताते हैं कि वे पिछले 30 साल से यहां काम कर रहे हैं. पीढ़ियां बदलती रहती हैं, लेकिन मिठाइयों का स्वाद आज भी वही है. पुराने उस्ताद पहले खुद सिखाते थे और जब तक कारीगर पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता, तब तक उसे जिम्मेदारी नहीं दी जाती.
Moongthal Sweet Shop Jaipur8/8
यहां की एक और खास बात है कि आज भी दुकान पर काम करने वाले हलवाई और स्टाफ पारंपरिक पहनावे में नजर आते हैं. लुंगी और बनियान उनका ड्रेस कोड है, जो सालों से चला आ रहा है. इसके अलावा यहां सिर्फ मूंगथाल ही नहीं, बल्कि गुलाब सकरी, मक्खन बड़ा, मावा पेठा, गुजिया और बेसन के लड्डू भी खूब पसंद किए जाते हैं. त्योहारों के समय यहां इतनी भीड़ हो जाती है कि लोगों को लाइन लगाकर इंतजार करना पड़ता है. यही वजह है कि आज भी यह दुकान लोगों के बीच खास जगह बनाए हुए है.
Tags:
rajasthan famous food
rajasthan news
Jaipur news

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Pratapgarh: 17 साल के छात्र की चाकू मारकर की गई हत्या, गांव में तनाव और आगजनी

Pratapgarh: 17 साल के छात्र की चाकू मारकर की गई हत्या, गांव में तनाव और आगजनी

rajasthan crime
2

प्रतापगढ़ में साइबर ठगी का भंडाफोड़, शेयर मार्केट निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार

Pratapgarh news
3

प्रतापगढ़ में किराणा दुकान की आड़ में चल रही थी MD फैक्ट्री, फरार आरोपी सोहेल खान गिरफ्तार

rajasthan crime
4

Rajasthan: 2013 शिक्षक-LDC भर्ती फिर विवादों में, ACB जांच को 15 माह से अनुमति नहीं

rajasthan news
5

सीकर कलेक्ट्रेट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, 2 घंटे चला सर्च अभियान

rajasthan crime