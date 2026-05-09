/लू का काल है 'कच्चा प्याज': दोपहर की थाली में इसे शामिल करने का यह है सही तरीका

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राजस्थान समेत उत्तर भारत में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है. ऐसे में चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं (लू) से बचने के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा बताया गया एक नुस्खा आज भी सबसे कारगर है-कच्चा प्याज. आयुर्वेद में प्याज के कई फायदे बताए गए हैं. इसकी ठंडी तासीर शरीर के आंतरिक तापमान को संतुलित रखने में मदद करती है.