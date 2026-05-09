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लू का काल है 'कच्चा प्याज': दोपहर की थाली में इसे शामिल करने का यह है सही तरीका

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 09, 2026, 02:12 PM|Updated: May 09, 2026, 02:12 PM

Rajasthan Famous Food: गर्मियों में लू से बचने के लिए कच्चा प्याज एक अचूक प्राकृतिक उपाय है. दोपहर के भोजन में इसे दही, पुदीना या नींबू के साथ शामिल करने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है. बेहतर पाचन और सुरक्षा के लिए हमेशा ताजा कटा प्याज ही खाएं.

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राजस्थान समेत उत्तर भारत में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है. ऐसे में चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं (लू) से बचने के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा बताया गया एक नुस्खा आज भी सबसे कारगर है-कच्चा प्याज. आयुर्वेद में प्याज के कई फायदे बताए गए हैं. इसकी ठंडी तासीर शरीर के आंतरिक तापमान को संतुलित रखने में मदद करती है.
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दोपहर के भोजन के साथ कच्चा प्याज खाना लू के खिलाफ एक मजबूत ढाल तैयार करता है. यहां इसे डाइट में शामिल करने के 4 बेहतरीन तरीके दिए गए हैं.
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प्याज के गोल छल्ले काटकर उस पर नींबू का रस और काला नमक छिड़कें. यह न केवल पाचन में सुधार करता है, बल्कि गर्मी के कारण होने वाली थकान और चक्कर को भी रोकता है.
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बारीक कटे प्याज को ताजी दही में मिलाकर उसमें भुना जीरा और पुदीना डालें. यह मिश्रण पेट की जलन को तुरंत शांत करता है. यदि आप सादा भोजन कर रहे हैं, तो दाल-चावल या रोटी के साथ एक छोटा प्याज सीधे सलाद के रूप में खाएं.
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कच्चे प्याज, पुदीने की पत्तियों और हरी मिर्च की चटनी गर्मियों के लिए रामबाण है. पुदीना और प्याज मिलकर लू के खिलाफ सुरक्षा कवच का काम करते हैं.
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यदि आप सादा भोजन कर रहे हैं, तो दाल-चावल या रोटी के साथ एक छोटा प्याज सीधे सलाद के रूप में खाएं.अगर प्याज ज्यादा तीखा लगे, तो उसे काटकर 10-15 मिनट के लिए पानी में भिगो दें, इससे उसकी कड़वाहट कम हो जाएगी.
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हमेशा ताजा कटा हुआ प्याज ही खाएं. लंबे समय से कटे हुए प्याज पर बैक्टीरिया पनपने का डर रहता है. एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिन में एक मध्यम आकार का प्याज पर्याप्त है.
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आयुर्वेद और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, रात के समय कच्चे प्याज के सेवन से बचना चाहिए. इससे कुछ लोगों को गैस, एसिडिटी या पेट फूलने जैसी समस्या हो सकती है.
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