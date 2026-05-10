/गर्मी में ताजगी देगा राजस्थान का ये देसी रायता, खाने का स्वाद हो जाएगा दोगुना!

Rajasthan Famous Food: राजस्थान में काफी सारे अलग-अलग तरह के व्यंजन बनाए और खाए जाते हैं. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के एक देसी रायत की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो गर्मी में ताजगी देगा और खाने के स्वाद को भी बढ़ा देगा.
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राजस्थान में पितोड़ का रायता काफी पसंद किया जाता है. इसे पारंपरिक थाली की शान कहा जाता है. बेसन से बने मुलायम पितोड़ और मसालेदार दही का स्वाद गर्मियों में बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं.
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पितोड़ बनाने के लिए 1 कप बेसन, 3 कप पानी, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार और 1 छोटी चम्मच तेल चाहिए होगा.
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रायता बनाने के लिए 2 कप ताजा दही, 1/2 छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काला नमक, नमक स्वादानुसार, 1 हरी मिर्च बारीक कटी और थोड़ा हरा धनिया चाहिए होगा. तड़के के लिए 1 छोटी चम्मच घी, 1/2 छोटी चम्मच राई, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, चुटकीभर हींग, 4-5 करी पत्ते और 1 साबुत लाल मिर्च चाहिए होगी.
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एक बर्तन में बेसन, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और पानी डालकर अच्छी तरह घोल लें, ध्यान रखें की गुठलियां ना हो. अब इसे गैस पर मध्यम आंच में लगातार चलाते हुए पकाएं और मिश्रण गाढ़ा होने लगे तो थोड़ा तेल डालें.
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वहीं, जब मिश्रण पूरी तरह गाढ़ा हो जाए तब इसे थाली या प्लेट में घी लगाकर पतला फैलाएं. फिर ठंडा होने पर चौकोर टुकड़ों में काट लें, इसे पितोड़ कहते हैं. इसके बाद दही को अच्छी तरह फेंट लें और फिर नमक, काला नमक, भुना जीरा, हरी मिर्च और हरा धनिया मिलाएं. फिर अब कटे हुए पितोड़ के टुकड़े दही में डाल दें.
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फिर एक छोटे पैन में घी गर्म करें और राई, जीरा, हींग, करी पत्ता और साबुत लाल मिर्च डालकर तड़का तैयार करें. इसके बाद इसे रायते पर डाल दें. तैयार है राजस्थानी पितोड़ का रायता.