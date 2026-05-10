/गर्मी में ताजगी देगा राजस्थान का ये देसी रायता, खाने का स्वाद हो जाएगा दोगुना!

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वहीं, जब मिश्रण पूरी तरह गाढ़ा हो जाए तब इसे थाली या प्लेट में घी लगाकर पतला फैलाएं. फिर ठंडा होने पर चौकोर टुकड़ों में काट लें, इसे पितोड़ कहते हैं. इसके बाद दही को अच्छी तरह फेंट लें और फिर नमक, काला नमक, भुना जीरा, हरी मिर्च और हरा धनिया मिलाएं. फिर अब कटे हुए पितोड़ के टुकड़े दही में डाल दें.