/1 KG में हो जाएगा 100 लोगों को मुंह मीठा, संजय गांधी की शादी की थी खास मिठाई!

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sriganganagar famous Rewari Barfi इस शहर के मीठे जायकों में इस बर्फी का इतिहास और स्वाद सबसे खास माना जाता है. कहा जाता है कि भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बाद मिंटगुमरी (अब पाकिस्तान में) से विस्थापित होकर कश्मीरीलाल काठपाल श्रीगंगानगर जिले के पास कस्बे 'केसरीसिंहपुर' आए थे.