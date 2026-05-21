/1 KG में हो जाएगा 100 लोगों को मुंह मीठा, संजय गांधी की शादी की थी खास मिठाई!

Rajasthan Famous Food: राजस्थान के श्रीगंगानगर की सबसे मशहूर मिठाई के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको कई नामों से जाना जाता है. इसे स्थानीय स्तर पर 'रेवाड़ी बर्फी' भी कहा जाता है.
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sriganganagar famous Rewari Barfi
श्रीगंगानगर की सबसे मशहूर 'केसरीसिंहपुर की बर्फी' है. इसे 'रेवाड़ी बर्फी' भी कहा जाता है. श्रीगंगानगर पंजाब बॉर्डर के पास है, इसलिए यहां के खान-पान में पंजाबी टच होता है.
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इस शहर के मीठे जायकों में इस बर्फी का इतिहास और स्वाद सबसे खास माना जाता है. कहा जाता है कि भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बाद मिंटगुमरी (अब पाकिस्तान में) से विस्थापित होकर कश्मीरीलाल काठपाल श्रीगंगानगर जिले के पास कस्बे 'केसरीसिंहपुर' आए थे.
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ऐसे में शुरुआत में रुपये कम होने की वजह से उन्होंने बाजार में ठेला लगाकर इस खास बर्फी को बेचना शुरू किया था. रेवाड़ी बर्फी साइज में बड़ी होती है.
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कहते हैं कि 1970 के दशक में जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बड़े बेटे संजय गांधी की शादी हुई तो केसरीसिंहपुर के कुछ कांग्रेसी नेता दिल्ली जाते समय गिफ्ट में यही बर्फी लेकर गए थे, जिसके सब दीवाने हो गए थे.
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वहीं, साल 1984 में कश्मीरीलाल ने श्रीगंगानगर शहर में इसकी दुकान खोली, जिसके बाद यह मिठाई पूरे जिले में फेमस हो गई. यह बर्फी एकदम पतली पट्टियों के रूप में जमाई जाती है.
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पतली होने की वजह से एक किलोग्राम में करीब 100 पीस चढ़ जाते हैं. ये बर्फी शत-प्रतिशत शुद्ध मावे और इलायची की महक से बनाई जाती है. कहा जाता है कि यह 2 से 3 महीने तक खराब नहीं होती है.