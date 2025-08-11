Zee Rajasthan
mobile app

घर पर बनाएं होटल जैसी राजस्थानी भरवां लौकी की सब्जी! खाकर आ जाएगा मजा…

Rajasthani Dish: राजस्थानी भरवा लौकी एक पारंपरिक और बेहद स्वादिष्ट डिश है, जो लौकी जैसी साधारण सब्जी को एक खास अंदाज में पेश करता है. इसे बेसन और मसालों की भरावन से बनाया जाता है, जो इसे एक अनूठा और चटपटा स्वाद देता है. 

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 11, 2025, 15:55 IST | Updated: Aug 11, 2025, 15:55 IST
1/8

Barwa lauki

Barwa lauki1/8
राजस्थान भारत का एस ऐसा राज्य है जो आपनी शाही संस्कृति,रंग-बिरंगे पहनावे और खान-पान के लिए दुनियाभर में मशहूर है.अगर आप भी खाने पीने के शौकीन हैं तो राजस्थान की ये टेस्टी डिश एक बार जरूर चखें, इसे बेहद आसान तरीके से घर पर ही बनाया जा सकता है.
2/8

lauki

lauki2/8
सही लौकी चुनें: सबसे पहले एक छोटी, ताज़ी और नरम लौकी लें. इसे छीलकर बराबर आकार के 1-2 इंच के गोल टुकड़ों में काट लें. एक चम्मच या चाकू की मदद से लौकी के हर टुकड़े के बीच का गूदा सावधानी से निकाल दें, ताकि उसमें भरावन के लिए जगह बन सके.