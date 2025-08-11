घर पर बनाएं होटल जैसी राजस्थानी भरवां लौकी की सब्जी! खाकर आ जाएगा मजा…
Rajasthani Dish: राजस्थानी भरवा लौकी एक पारंपरिक और बेहद स्वादिष्ट डिश है, जो लौकी जैसी साधारण सब्जी को एक खास अंदाज में पेश करता है. इसे बेसन और मसालों की भरावन से बनाया जाता है, जो इसे एक अनूठा और चटपटा स्वाद देता है.
Published: Aug 11, 2025, 15:55 IST | Updated: Aug 11, 2025, 15:55 IST
राजस्थान भारत का एस ऐसा राज्य है जो आपनी शाही संस्कृति,रंग-बिरंगे पहनावे और खान-पान के लिए दुनियाभर में मशहूर है.अगर आप भी खाने पीने के शौकीन हैं तो राजस्थान की ये टेस्टी डिश एक बार जरूर चखें, इसे बेहद आसान तरीके से घर पर ही बनाया जा सकता है.
सही लौकी चुनें: सबसे पहले एक छोटी, ताज़ी और नरम लौकी लें. इसे छीलकर बराबर आकार के 1-2 इंच के गोल टुकड़ों में काट लें. एक चम्मच या चाकू की मदद से लौकी के हर टुकड़े के बीच का गूदा सावधानी से निकाल दें, ताकि उसमें भरावन के लिए जगह बन सके.