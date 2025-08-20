Zee Rajasthan
राजस्थान की वो मिठाई, जिसका नाम लेते ही हंस पड़ते हैं लोग... स्वाद ऐसा कि चाटते रह जाएंगे अंगुलियां

Chutia ki chakki: जोधपुर की मशहूर चुटिया की चक्की एक पारंपरिक और बेहद स्वादिष्ट मिठाई है, जो बेसन से बनाई जाती है. इसका नाम भले ही अटपटा लगे, लेकिन इसका स्वाद और बनाने का तरीका इसे बेहद खास बनाता है.

Published: Aug 20, 2025, 14:22 IST
जोधपुर अपने शानदार किलों और महलों के साथ-साथ अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। यहां का खाना तीखे और मीठे स्वाद का एक बेहतरीन मिश्रण पेश करता है, जो हर किसी को पसंद आता है.अगर आप भी खाने-पीने के शौकीन हैं तो जोधपुर की ये डिश एक बार जरूर ट्राई करें
यह खास डिश चुटिया की चक्की है, जो बेसन से बनी यह एक पारंपरिक और दानेदार मिठाई है. इसका नाम भले ही अटपटा लगे, लेकिन इसका स्वाद और बनावट इसे बेहद खास बनाती है.