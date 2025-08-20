राजस्थान की वो मिठाई, जिसका नाम लेते ही हंस पड़ते हैं लोग... स्वाद ऐसा कि चाटते रह जाएंगे अंगुलियां

Published: Aug 20, 2025, 14:22 IST | Updated: Aug 20, 2025, 14:22 IST
जोधपुर अपने शानदार किलों और महलों के साथ-साथ अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। यहां का खाना तीखे और मीठे स्वाद का एक बेहतरीन मिश्रण पेश करता है, जो हर किसी को पसंद आता है.अगर आप भी खाने-पीने के शौकीन हैं तो जोधपुर की ये डिश एक बार जरूर ट्राई करें
चुटिया की चक्की
यह खास डिश चुटिया की चक्की है, जो बेसन से बनी यह एक पारंपरिक और दानेदार मिठाई है. इसका नाम भले ही अटपटा लगे, लेकिन इसका स्वाद और बनावट इसे बेहद खास बनाती है.