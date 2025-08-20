राजस्थान की वो मिठाई, जिसका नाम लेते ही हंस पड़ते हैं लोग... स्वाद ऐसा कि चाटते रह जाएंगे अंगुलियां

जोधपुर अपने शानदार किलों और महलों के साथ-साथ अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। यहां का खाना तीखे और मीठे स्वाद का एक बेहतरीन मिश्रण पेश करता है, जो हर किसी को पसंद आता है.अगर आप भी खाने-पीने के शौकीन हैं तो जोधपुर की ये डिश एक बार जरूर ट्राई करें