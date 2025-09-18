सीकर शहर के बीचो-बीच स्थित श्री कल्याण जी मंदिर एक ऐसा अद्भुत और अनोखा धाम है, जहां दिवाली का पर्व अपनी अलग ही छटा बिखेरता है. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा पूरे दिन अलग-अलग समय पर की जाती है.