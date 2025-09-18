क्या आप जानते हैं? राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहां सुबह नारायण और शाम को होती है लक्ष्मी पूजा
Diwali 2025: सीकर का श्री कल्याण जी मंदिर अपनी अनूठी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, जहां लक्ष्मी और नारायण की पूजा पूरे दिन अलग-अलग होती है. 1921 में निर्मित यह मंदिर अपनी भव्यता और अखंड दीपक के लिए जाना जाता है, जो भक्तों की आस्था का प्रतीक है.
Published: Sep 18, 2025, 01:05 PM IST | Updated: Sep 18, 2025, 01:06 PM IST
सीकर शहर के बीचो-बीच स्थित श्री कल्याण जी मंदिर एक ऐसा अद्भुत और अनोखा धाम है, जहां दिवाली का पर्व अपनी अलग ही छटा बिखेरता है. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा पूरे दिन अलग-अलग समय पर की जाती है.
दिवाली के दिन, जहां देशभर में लक्ष्मी-नारायण की एक साथ पूजा की जाती है, वहीं सीकर के इस मंदिर में सुबह के समय भगवान नारायण की पूजा होती है और शाम को केवल देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है. इस विशेष परंपरा के कारण ही यह मंदिर भक्तों के बीच काफी प्रसिद्ध है.