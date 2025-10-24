राजस्थान का वो पवित्र धाम, जहां स्नान करने से मिलती है पापों से मुक्ति!
Rajasthan famous Mandir: डूंगरपुर का बेणेश्वर धाम, सोम-माही संगम पर स्थित है, जहां भक्त शिव की आराधना करते हैं. यहां का स्वयंभू शिवलिंग पांच हिस्सों में बंटा है. माघ पूर्णिमा को आदिवासी आस्था का विशाल मेला लगता है.
Published: Oct 24, 2025, 03:40 PM IST | Updated: Oct 24, 2025, 03:40 PM IST
बेणेश्वर धाम: डूंगरपुर
राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में स्थित बेणेश्वर धाम एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां सोम, माही और जाखम नदियों का संगम होता है. इस संगम स्थल पर बना बेणेश्वर मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यह वह स्थान है जहां भक्त भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को साकार रूप देते हैं. यहां हर वर्ष हज़ारों श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर भगवान शिव की पूजा-अर्चना करते हैं.
बेणेश्वर धाम
बेणेश्वर धाम का सबसे बड़ा आकर्षण है यहां स्थित पांच फीट ऊंचा स्वयंभू शिवलिंग, जो अपने आप में अद्भुत है. यह शिवलिंग ऊपर से पांच हिस्सों में विभाजित है, जो शिव के पंचरूप का प्रतीक माना जाता है. श्रद्धालु पहले संगम में डुबकी लगाते हैं और फिर मंदिर में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं - ऐसा करने से मन, शरीर और आत्मा तीनों की शुद्धि मानी जाती है.