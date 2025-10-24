राजस्थान का वो पवित्र धाम, जहां स्नान करने से मिलती है पापों से मुक्ति!

राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में स्थित बेणेश्वर धाम एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां सोम, माही और जाखम नदियों का संगम होता है. इस संगम स्थल पर बना बेणेश्वर मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यह वह स्थान है जहां भक्त भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को साकार रूप देते हैं. यहां हर वर्ष हज़ारों श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर भगवान शिव की पूजा-अर्चना करते हैं.