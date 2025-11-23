Zee Rajasthan
राजस्थान का गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर, जहां रावण की तपस्या से प्रकट हुए थे भगवान शिव, जानें इसका इतिहास

Rajasthan temple: टोंक का बीसलदेव मंदिर (गोकर्णेश्वर महादेव) 12वीं शताब्दी में बना था. पौराणिक कथा के अनुसार, रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें आत्मलिंग दिया था, जो देवताओं के छल से यहीं स्थायी रूप से स्थापित हो गया.

Nov 23, 2025
राजस्थान के टोंक जिले से लगभग 60 किलोमीटर दूर बीसलपुर में स्थित है एक प्राचीन और चमत्कारी मंदिर-गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर, जिसे स्थानीय लोग बीसलदेव मंदिर के नाम से जानते हैं. इस मंदिर की स्थापना 12वीं शताब्दी में चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ (बीसलदेव जी) ने की थी, जो भगवान शिव के परम भक्त थे.
यह मंदिर न केवल स्थापत्य के लिए, बल्कि अपनी पौराणिक कथाओं के कारण भी महत्वपूर्ण है. मंदिर का एक विशेष महत्व यह भी है कि यह त्रिवेणी संगम पर मौजूद है (माना जाता है कि जहां तीन नदियां मिलती हैं, वह स्थान स्वतः ही तीर्थ बन जाता है). इसी कारण यहां साल भर भक्तों की भीड़ उमड़ती रहती है, खासकर सावन के महीने में.