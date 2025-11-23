राजस्थान का गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर, जहां रावण की तपस्या से प्रकट हुए थे भगवान शिव, जानें इसका इतिहास

यह मंदिर न केवल स्थापत्य के लिए, बल्कि अपनी पौराणिक कथाओं के कारण भी महत्वपूर्ण है. मंदिर का एक विशेष महत्व यह भी है कि यह त्रिवेणी संगम पर मौजूद है (माना जाता है कि जहां तीन नदियां मिलती हैं, वह स्थान स्वतः ही तीर्थ बन जाता है). इसी कारण यहां साल भर भक्तों की भीड़ उमड़ती रहती है, खासकर सावन के महीने में.