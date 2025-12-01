घग्घर नदी के तट पर माता का दिव्य मंदिर, कहते हैं जो यहां आया, खाली नहीं लौटा!

राजस्थान के उत्तरी छोर पर स्थित हनुमानगढ़ धार्मिक आस्था के साथ-साथ अपने गौरवशाली इतिहास के लिए भी प्रसिद्ध है. दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह शहर सड़क और रेल दोनों मार्गों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है. कभी यह क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो इसे एक विशेष ऐतिहासिक महत्व प्रदान करता है.