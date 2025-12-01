Zee Rajasthan
घग्घर नदी के तट पर माता का दिव्य मंदिर, कहते हैं जो यहां आया, खाली नहीं लौटा!

Rajasthan famous Temple: हनुमानगढ़, जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था, वहां घग्घर नदी के तट पर माता भद्रकाली का प्राचीन मंदिर स्थित है. बीकानेर के महाराजा राम सिंह द्वारा स्थापित इस मंदिर में नवरात्रों में भारी भीड़ उमड़ती है.

Published: Dec 01, 2025, 08:57 AM IST | Updated: Dec 01, 2025, 08:57 AM IST
Bhadrakali Mandir Hanumangarh

राजस्थान के उत्तरी छोर पर स्थित हनुमानगढ़ धार्मिक आस्था के साथ-साथ अपने गौरवशाली इतिहास के लिए भी प्रसिद्ध है. दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह शहर सड़क और रेल दोनों मार्गों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है. कभी यह क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो इसे एक विशेष ऐतिहासिक महत्व प्रदान करता है.
Bhadrakali Mandir Hanumangarh

आज हनुमानगढ़ मुख्य रूप से अपने धार्मिक स्थाल के लिए लोकप्रिय है, जिनमें सबसे प्रमुख है माता भद्रकाली का प्राचीन मंदिर.