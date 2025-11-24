भीलवाड़ा से सिर्फ 8 KM दूर स्थित है यह धाम, जहां दर्शन करने से होती है हर मनोकामना पूरी!
Rajasthan Temple: भीलवाड़ा से 8 किमी दूर हरणी महादेव मंदिर स्थित है. यहां के शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों का समावेश माना जाता है. पहले यह गुप्तेश्वर महादेव कहलाता था. महाशिवरात्रि और सावन में यहां विशेष मेला और रुद्राभिषेक होता है.
Published: Nov 24, 2025, 09:18 AM IST | Updated: Nov 24, 2025, 09:18 AM IST
Harni Mahadev Temple Bhilwara
भीलवाड़ा शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर, सुरम्य पहाड़ियों से घिरा एक रमणीय और धार्मिक स्थल है-हरणी महादेव मंदिर. प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित यह मंदिर अपनी अनूठी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के कारण पर्यटकों और भक्तों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है.
हरणी महादेव का मंदिर शिव भक्तों के बीच विशेष पूजनीय है. यहां स्थापित शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों के समावेश वाला माना जाता है. इसी विशेषता के कारण भीलवाड़ा ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में भक्त यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं. शिवलिंग के साथ यहां पीतल का नंदी भी विराजमान है.