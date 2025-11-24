भीलवाड़ा से सिर्फ 8 KM दूर स्थित है यह धाम, जहां दर्शन करने से होती है हर मनोकामना पूरी!

हरणी महादेव का मंदिर शिव भक्तों के बीच विशेष पूजनीय है. यहां स्थापित शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों के समावेश वाला माना जाता है. इसी विशेषता के कारण भीलवाड़ा ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में भक्त यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं. शिवलिंग के साथ यहां पीतल का नंदी भी विराजमान है.