जन्माष्टमी पर करें जोधपुर के इस भव्य कृष्ण मंदिर के दर्शन, नजारा ऐसे कि जीत लेगा आपका दिल

मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव सिर्फ रात 12 बजे तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इसकी शुरुआत सुबह 4:30 बजे मंगला आरती से हो जाती है, जिसके बाद दिनभर भगवान के दर्शन खुले रहते हैं. इस खास मौके पर मंदिर को फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है, जिससे पूरा वातावरण दिव्य और मनमोहक हो जाता है.