Zee Rajasthan
जन्माष्टमी पर करें जोधपुर के इस भव्य कृष्ण मंदिर के दर्शन, नजारा ऐसे कि जीत लेगा आपका दिल

Jodhpur ISKCON Temple : जोधपुर का इस्कॉन मंदिर जन्माष्टमी के अवसर पर भक्ति और उत्साह के एक अनूठे संगम में बदल जाता है. हर साल की तरह, इस बार भी कृष्ण जन्मोत्सव के लिए यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी.

Published: Aug 16, 2025, 17:13 IST | Updated: Aug 16, 2025, 17:13 IST
Jodhpur ISKCON Temple

जन्माष्टमी के पावन पर्व पर इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है, जहां हर कोई भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है.
Jodhpur ISKCON Temple

मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव सिर्फ रात 12 बजे तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इसकी शुरुआत सुबह 4:30 बजे मंगला आरती से हो जाती है, जिसके बाद दिनभर भगवान के दर्शन खुले रहते हैं. इस खास मौके पर मंदिर को फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है, जिससे पूरा वातावरण दिव्य और मनमोहक हो जाता है.