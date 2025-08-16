जन्माष्टमी पर करें जोधपुर के इस भव्य कृष्ण मंदिर के दर्शन, नजारा ऐसे कि जीत लेगा आपका दिल
Jodhpur ISKCON Temple : जोधपुर का इस्कॉन मंदिर जन्माष्टमी के अवसर पर भक्ति और उत्साह के एक अनूठे संगम में बदल जाता है. हर साल की तरह, इस बार भी कृष्ण जन्मोत्सव के लिए यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी.
Published: Aug 16, 2025, 17:13 IST | Updated: Aug 16, 2025, 17:13 IST
1/7
Jodhpur ISKCON Temple
1/7
जन्माष्टमी के पावन पर्व पर इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है, जहां हर कोई भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है.
2/7
Jodhpur ISKCON Temple
2/7
मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव सिर्फ रात 12 बजे तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इसकी शुरुआत सुबह 4:30 बजे मंगला आरती से हो जाती है, जिसके बाद दिनभर भगवान के दर्शन खुले रहते हैं. इस खास मौके पर मंदिर को फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है, जिससे पूरा वातावरण दिव्य और मनमोहक हो जाता है.