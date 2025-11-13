Zee Rajasthan
राजस्थान के टॉप 5 मंदिर, जहां दर्शन करने मात्र से होती है हर मनोकामना पूरी! देखें फोटोज

Rajasthan Temple: राजस्थान में वीकेंड दर्शन के लिए जयपुर के गोविन्द देव जी और द्वारिकाधीश मंदिर तथा नाथद्वारा का श्रीनाथजी मंदिर (8 पहर सेवा) प्रमुख हैं. साथ ही, जोधपुर का इस्कॉन और बांसवाड़ा का कृष्ण मंदिर भी मानसिक शांति के लिए बेहतरीन स्थल हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 13, 2025, 10:55 AM IST | Updated: Nov 13, 2025, 10:55 AM IST
अगर आप धार्मिक यात्रा या वीकेंड पर कहीं दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं, तो राजस्थान के ये प्रसिद्ध मंदिर आपके लिए बेहतरीन विकल्प हैं. यहां की भव्यता, प्राचीनता और शांतिपूर्ण वातावरण भक्तों को एक अनोखी आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करता है.
गोविन्द देव जी, यह मंदिर जयपुर के आराध्य देव भगवान कृष्ण को समर्पित है. सिटी पैलेस के पास स्थित यह मंदिर अपनी सरल वास्तुकला और कृष्ण की मनमोहक प्रतिमा के लिए जाना जाता है.भक्तों का मानना है कि यहां विराजित प्रतिमा वृंदावन से लाई गई है और साक्षात श्रीकृष्ण का रूप है. यह जयपुर के 7 प्रमुख मंदिरों में से एक है.