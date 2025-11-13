राजस्थान के टॉप 5 मंदिर, जहां दर्शन करने मात्र से होती है हर मनोकामना पूरी! देखें फोटोज

गोविन्द देव जी, यह मंदिर जयपुर के आराध्य देव भगवान कृष्ण को समर्पित है. सिटी पैलेस के पास स्थित यह मंदिर अपनी सरल वास्तुकला और कृष्ण की मनमोहक प्रतिमा के लिए जाना जाता है.भक्तों का मानना है कि यहां विराजित प्रतिमा वृंदावन से लाई गई है और साक्षात श्रीकृष्ण का रूप है. यह जयपुर के 7 प्रमुख मंदिरों में से एक है.