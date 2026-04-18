/राजस्थान का इकलौता मंदिर, जहां राजा नहीं बल्कि भगवान चलाते हैं राज! जानें पूरी कहानी

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मंदिर की दीवारों और खंभों पर की गई बारीक नक्काशी उस दौर के कारीगरों के कौशल की कहानी बयां करती है.मंदिर परिसर के भीतर कई छोटे मंदिर और भव्य सभा मंडप भी बने हुए हैं.अगर आप उदयपुर की यात्रा पर हैं, तो मंदिर के कपाट इन समयों पर खुलते हैं.सुबह 04:30 AM से 07:00 AM और 10:30 AM से 01:30 PM तक वहीं शाम को 05:00 PM से 07:30 PM तक मंदिर शुला रहता है.