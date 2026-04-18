Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Udaipur
  • /राजस्थान का इकलौता मंदिर, जहां राजा नहीं बल्कि भगवान चलाते हैं राज! जानें पूरी कहानी

राजस्थान का इकलौता मंदिर, जहां राजा नहीं बल्कि भगवान चलाते हैं राज! जानें पूरी कहानी

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 18, 2026, 08:34 AM|Updated: Apr 18, 2026, 08:34 AM

Rajasthan Famous Mandir:  उदयपुर का एकलिंगजी मंदिर मेवाड़ की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है. 8वीं सदी में निर्मित इस मंदिर में भगवान शिव की काले संगमरमर की चतुर्मुखी प्रतिमा विराजमान है. यहां के महाराणा खुद को महादेव का दीवान मानकर शासन करते हैं, जो इसे ऐतिहासिक रूप से अद्वितीय बनाता है.

Udaipur Ekling Nath Temple1/6
राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़ का जिक्र हो और भगवान एकलिंगजी का नाम न आए, यह मुमकिन नहीं. उदयपुर से करीब 22 किलोमीटर दूर कैलाशपुरी की शांत वादियों में स्थित यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास और अटूट आस्था का जीवंत केंद्र है. 8वीं शताब्दी से खड़ा यह मंदिर आज भी भक्तों को अपनी दिव्यता और भव्यता से मंत्रमुग्ध कर देता है.
Udaipur Ekling Nath Temple2/6
एकलिंगजी मंदिर की सबसे अनोखी बात यहां की परंपरा है. मेवाड़ के शासक भगवान शिव के इस रूप को ही मेवाड़ का वास्तविक शासक मानते आए हैं.
Udaipur Ekling Nath Temple3/6
मेवाड़ के महाराणा कभी खुद को राजा नहीं कहते थे, बल्कि वे स्वयं को 'एकलिंगजी का दीवान' मानकर उनके नाम पर शासन चलाते थे. युद्ध पर जाने से पहले या कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले महाराणा आज भी यहां आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं.इस भव्य मंदिर की नींव 8वीं शताब्दी में मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने रखी थी.
Udaipur Ekling Nath Temple4/6
यह दो मंजिला मंदिर अपनी पिरामिड शैली की छत और नक्काशीदार खंभों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है.बता दें कि मंदिर के गर्भगृह में काले संगमरमर से बनी भगवान शिव की अद्भुत चार मुखी मूर्ति स्थापित है. यह प्रतिमा लगभग 50 फीट ऊंची है और इसके चारों मुख महादेव के अलग-अलग रूपों को दर्शाते हैं.
Udaipur Ekling Nath Temple5/6
मंदिर की दीवारों और खंभों पर की गई बारीक नक्काशी उस दौर के कारीगरों के कौशल की कहानी बयां करती है.मंदिर परिसर के भीतर कई छोटे मंदिर और भव्य सभा मंडप भी बने हुए हैं.अगर आप उदयपुर की यात्रा पर हैं, तो मंदिर के कपाट इन समयों पर खुलते हैं.सुबह 04:30 AM से 07:00 AM और 10:30 AM से 01:30 PM तक वहीं शाम को 05:00 PM से 07:30 PM तक मंदिर शुला रहता है.
Udaipur Ekling Nath Temple6/6
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Tags:
rajasthan temple
Rajasthan Famous Mandir
Ekling Nath Temple
rajasthan news

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: दिल्ली से चोरी, जयपुर में पकड़ी गई स्कॉर्पियो, शातिर गिरोह का बड़ा खुलासा

Rajasthan News: दिल्ली से चोरी, जयपुर में पकड़ी गई स्कॉर्पियो, शातिर गिरोह का बड़ा खुलासा

jaipur news
2

Rajasthan News: जैसलमेर के विरेन्द्र चारण ने RAS में लहराया परचम, ऑल राजस्थान में हासिल की 2nd रैंक

RAS Topper List
3

करौली में बड़ा हादसा टला! अनाज मंडी में अचानक गिरे 3 पोल

Karauli News
4

आधी रात में पायलटों ने छोड़ दी फ्लाइट, विमान से उतरकर बोले- यात्री अब बाय रोड घर जाएंगे!

jaipur news
5

देवली में मां-बेटी निकली ड्रग्स तस्कर! लाखों की नकदी और स्मैक के साथ अरेस्ट

Tonk News