/राजस्थान का इकलौता मंदिर, जहां राजा नहीं बल्कि भगवान चलाते हैं राज! जानें पूरी कहानी

Rajasthan Famous Mandir: उदयपुर का एकलिंगजी मंदिर मेवाड़ की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है. 8वीं सदी में निर्मित इस मंदिर में भगवान शिव की काले संगमरमर की चतुर्मुखी प्रतिमा विराजमान है. यहां के महाराणा खुद को महादेव का दीवान मानकर शासन करते हैं, जो इसे ऐतिहासिक रूप से अद्वितीय बनाता है.
1/6
राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़ का जिक्र हो और भगवान एकलिंगजी का नाम न आए, यह मुमकिन नहीं. उदयपुर से करीब 22 किलोमीटर दूर कैलाशपुरी की शांत वादियों में स्थित यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास और अटूट आस्था का जीवंत केंद्र है. 8वीं शताब्दी से खड़ा यह मंदिर आज भी भक्तों को अपनी दिव्यता और भव्यता से मंत्रमुग्ध कर देता है.
2/6
एकलिंगजी मंदिर की सबसे अनोखी बात यहां की परंपरा है. मेवाड़ के शासक भगवान शिव के इस रूप को ही मेवाड़ का वास्तविक शासक मानते आए हैं.
3/6
मेवाड़ के महाराणा कभी खुद को राजा नहीं कहते थे, बल्कि वे स्वयं को 'एकलिंगजी का दीवान' मानकर उनके नाम पर शासन चलाते थे. युद्ध पर जाने से पहले या कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले महाराणा आज भी यहां आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं.इस भव्य मंदिर की नींव 8वीं शताब्दी में मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने रखी थी.
4/6
यह दो मंजिला मंदिर अपनी पिरामिड शैली की छत और नक्काशीदार खंभों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है.बता दें कि मंदिर के गर्भगृह में काले संगमरमर से बनी भगवान शिव की अद्भुत चार मुखी मूर्ति स्थापित है. यह प्रतिमा लगभग 50 फीट ऊंची है और इसके चारों मुख महादेव के अलग-अलग रूपों को दर्शाते हैं.
5/6
मंदिर की दीवारों और खंभों पर की गई बारीक नक्काशी उस दौर के कारीगरों के कौशल की कहानी बयां करती है.मंदिर परिसर के भीतर कई छोटे मंदिर और भव्य सभा मंडप भी बने हुए हैं.अगर आप उदयपुर की यात्रा पर हैं, तो मंदिर के कपाट इन समयों पर खुलते हैं.सुबह 04:30 AM से 07:00 AM और 10:30 AM से 01:30 PM तक वहीं शाम को 05:00 PM से 07:30 PM तक मंदिर शुला रहता है.
6/6
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.