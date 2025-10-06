बांसवाड़ा का वो चमत्कारी मंदिर, जहां दर्शन करने मात्र से होती है हर मनोकामना पूरी!
Rajasthan Temple: बांसवाड़ा का विठ्ठल देव मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है. इसकी सबसे अनूठी मान्यता यह है कि यहां संतान प्राप्ति के लिए विवाहित महिलाओं की गोद भराई की रस्म करवाई जाती है. हर साल पौष पूर्णिमा पर यहां विशाल मेला लगता है.
विठ्ठल देव मंदिर
राजस्थान के बांसवाड़ा से कुछ ही दूरी पर स्थित विठ्ठल देव मंदिर आस्था और अनूठी परंपरा का केंद्र है. यह लाल रंग की सुंदर संरचना वाला मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और अपनी विशेष मान्यताओं के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध है.
अनोखी मान्यता
इस मंदिर की सबसे बड़ी और अनोखी मान्यता यह है कि जिन विवाहित महिलाओं को संतान नहीं होती, उनकी यहां आकर गोद भराई की रस्म करवाई जाती है. ऐसा माना जाता है कि इस रस्म के बाद अगले साल मेला लगने से पहले ही उन्हें संतान की प्राप्ति होती है.