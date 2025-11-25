राजस्थान का वो सबसे खूबसूरत किला, जिसका हर कोना किसी फिल्मी सीन से नहीं है कम! देखें फोटोज

Rajasthan Famous fort: जैसलमेर का सोनार किला पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सोने जैसा चमकता है. यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है. यहां हर फरवरी में डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, और यह सत्यजीत रे की फिल्म में भी दिखाया गया था.