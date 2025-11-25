राजस्थान का वो सबसे खूबसूरत किला, जिसका हर कोना किसी फिल्मी सीन से नहीं है कम! देखें फोटोज
Rajasthan Famous fort: जैसलमेर का सोनार किला पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सोने जैसा चमकता है. यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है. यहां हर फरवरी में डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, और यह सत्यजीत रे की फिल्म में भी दिखाया गया था.
Published: Nov 25, 2025, 12:51 PM IST | Updated: Nov 25, 2025, 02:03 PM IST
थार मरुस्थल की रेत में अपनी भव्यता बिखेरता जैसलमेर का किला एक अद्वितीय ऐतिहासिक और स्थापत्य का चमत्कार है. त्रिकुटा पर्वत पर मजबूती से खड़ा यह दुर्ग न केवल कई ऐतिहासिक लड़ाइयों का साक्षी रहा है, बल्कि यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है.
इस किले की सबसे बड़ी विशेषता इसका रंग है. पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण, जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है, तो यह दूर से सोने जैसा चमकता है. इसी कारण इसे प्यार से 'सोनार किला' या 'गोल्डन फोर्ट' कहा जाता है.