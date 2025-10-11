दिवाली पर मिठास घोल देंगी राजस्थान की ये मिठाइयां, स्वाद ऐसा कि मेहमान पूछते रह जाएं रेसिपी!

Published: Oct 11, 2025, 03:06 PM IST | Updated: Oct 11, 2025, 03:06 PM IST
राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसकी संस्कृति, खान-पान और पोशाक दुनियाभर में मशहूर हैं. यहां के खाने की खुशबू ही कुछ अलग होती है, खासकर मिठाइयों में. राजस्थान की मिठाइयां केवल स्वाद में ही नहीं, बल्कि बनाने के तरीके में भी अनोखी होती हैं. हर मिठाई के पीछे कोई न कोई कहानी जुड़ी होती है, जिनके किस्से काफी प्रसिद्ध हैं.
इसलिए जब त्योहारों का मौसम आता है, तो मिठाइयों का महत्व और भी बढ़ जाता है. हर घर में मिठाइयों की अलग-अलग विधियों से तैयारी होती है. यदि आप भी घर पर मिठाइयां बनाना पसंद करते हैं, तो इस लेख में हम राजस्थान की कुछ प्रसिद्ध मिठाइयों के बारे में जानेंगे, जो आपके त्योहार को और भी खास बना सकती हैं. तो आइए देर किए बिना, इस लेख में उनके आसान रेसिपीज के बारे में विस्तार से जानते हैं.