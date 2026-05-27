/Rajasthan News: राजस्थान के 7 चमत्कारी गणेश मंदिर, जहां दर्शन मात्र से सिद्ध होते हैं सारे काज

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Ganesh temple Jodhpur रातानाडा सिद्ध गजानंद-पत्थरों का छोटा घर बनाने से बनता है खुद का मकान सूर्यनगरी जोधपुर की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर करीब 150 साल पुराना है और भूतल से इसकी ऊंचाई लगभग 108 फीट है.जोधपुर के हर घर में शादी का पहला निमंत्रण यहां दिया जाता है. शादी के समय यहां से गणेश जी की एक प्रतीकात्मक मूर्ति विदाई कराकर विवाह स्थल पर ले जाई जाती है, जिसे शादी संपन्न होने के बाद वापस मंदिर में ससम्मान रख दिया जाता है.इस पहाड़ी मंदिर की सबसे खास मान्यता यह है कि यहां मौजूद छोटे-छोटे पत्थरों से जो भक्त जमीन पर एक छोटा सा 'सांकेतिक घर' (खिलौने जैसा) बनाता है, भगवान गणेश की कृपा से असल जिंदगी में उसका खुद का आलीशान मकान बहुत जल्द बन जाता है.