/Rajasthan News: राजस्थान के 7 चमत्कारी गणेश मंदिर, जहां दर्शन मात्र से सिद्ध होते हैं सारे काज

Rajasthan News: आज बुधवार के दिन राजस्थान के जाग्रत गणेश मंदिरों के दर्शन करना न भूलें. रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश, जयपुर के बिना सूंड वाले गढ़ गणेश, मोती डूंगरी, नहर के गणेश और जोधपुर के रातानाडा व इश्किया गजानन अपनी अनोखी मान्यताओं से भक्तों के कष्ट हरते हैं.
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Rajasthan Ganesh Temple
आज बुधवार है-यानी बुद्धि, समृद्धि और विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की आराधना का सबसे पावन दिन. Rajasthan में गजानन के कई ऐसे प्राचीन और जाग्रत मंदिर हैं, जिनकी मान्यताएं बेहद अनोखी हैं.कहीं बिना सूंड वाले बाल गणेश भक्तों की मुरादें पूरी कर रहे हैं, तो कहीं भगवान खुद भक्तों की शादियों के कार्ड स्वीकार करते हैं. आइए आज बुधवार के विशेष मौके पर करते हैं राजस्थान के 7 सबसे खास और चमत्कारी गणेश मंदिरों के दर्शन-
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Trinetra Ganesh Ranthambore
सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से करीब 10 किमी दूर ऐतिहासिक रणथंभौर किले की ऊंचाई पर स्थापित यह मंदिर देश के सबसे प्राचीन गणेश धामों में से एक है.यहां भगवान गणेश अपनी दोनों पत्नियों (रिद्धि-सिद्धि) और दोनों पुत्रों (शुभ-लाभ) के साथ साक्षात विराजमान हैं. इस स्वयंभू प्रतिमा में भगवान की तीन आंखें हैं, इसलिए इन्हें त्रिनेत्र गजानन कहा जाता है.देश में मान्यता है कि घर में कोई भी मांगलिक कार्य या शादी हो, तो पहला निमंत्रण पत्र (शादी का कार्ड) डाक के जरिए रणथंभौर के इस पते पर भेजा जाता है. भगवान के चरणों में रोज हजारों शादियों के कार्ड चढ़ाए जाते हैं ताकि कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सके. इस मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में राजा हमीर देव चौहान ने करवाया था.
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Garh Ganesh Jaipur
गढ़ गणेश मंदिर-जयपुर की मुकुटमयी नाहरगढ़ पहाड़ी की तलहटी में स्थित यह रियासतकालीन मंदिर स्थापत्य और अध्यात्म का अद्भुत अनूठा संगम है.संभवतः यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान गणेश बिना सूंड के अपने बाल रूप (पुरुष आकृति चेहरे) में पूजे जाते हैं. मान्यता है कि इस बाल गणेश के आशीर्वाद के बाद ही जयपुर शहर की नींव रखी गई थी. यहां महाराजा सवाई जयसिंह ने अश्वमेघ यज्ञ की भस्म से मुख्य विग्रह स्थापित करवाया था.मंदिर परिसर में स्थापित पत्थर के दो मूषकों (चूहों) के कान में भक्त अपनी गुप्त इच्छाएं बताते हैं, जो बाल गणेश तक पहुंचती हैं.यह मुख्य विग्रह आम जनता के दर्शन के लिए साल में सिर्फ एक बार गणेश चतुर्थी के दिन ही खुलता है.
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Moti Dundari Ganesh Jaipur
मोती डूंगरी गणेश मंदिर-नई गाड़ी की पूजा और जयपुरवासियों की अगाध आस्था जयपुर शहर के केंद्र में एक छोटी पहाड़ी (मोती डूंगरी महल) के नीचे स्थित यह मंदिर पिंक सिटी की धड़कन माना जाता है.जयपुर और आसपास के इलाकों में यह अटूट मान्यता है कि जब भी कोई व्यक्ति नया वाहन (कार, बाइक या कमर्शियल गाड़ी) खरीदता है, तो सबसे पहले उसे मोती डूंगरी लाकर भगवान गणेश के समक्ष पूजवाया जाता है ताकि सफर हमेशा मंगलमय रहे.यहां स्थापित सिंदूरी प्रतिमा करीब 500 वर्ष पुरानी है, जिसे जयपुर के राजा माधोसिंह प्रथम की रानी के पीहर 'मावली' (उदयपुर) से पल्लीवाल सेठ जयपुर लेकर आए थे.
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Ganesh temple Jodhpur
रातानाडा सिद्ध गजानंद-पत्थरों का छोटा घर बनाने से बनता है खुद का मकान सूर्यनगरी जोधपुर की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर करीब 150 साल पुराना है और भूतल से इसकी ऊंचाई लगभग 108 फीट है.जोधपुर के हर घर में शादी का पहला निमंत्रण यहां दिया जाता है. शादी के समय यहां से गणेश जी की एक प्रतीकात्मक मूर्ति विदाई कराकर विवाह स्थल पर ले जाई जाती है, जिसे शादी संपन्न होने के बाद वापस मंदिर में ससम्मान रख दिया जाता है.इस पहाड़ी मंदिर की सबसे खास मान्यता यह है कि यहां मौजूद छोटे-छोटे पत्थरों से जो भक्त जमीन पर एक छोटा सा 'सांकेतिक घर' (खिलौने जैसा) बनाता है, भगवान गणेश की कृपा से असल जिंदगी में उसका खुद का आलीशान मकान बहुत जल्द बन जाता है.
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Ishqiya Gajanan Jodhpur
इश्किया गजानन (जोधपुर)-जोधपुर के परकोटे के भीतर आडा बाजार (जूनी मंडी) की संकरी गलियों में स्थित यह मंदिर युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है. मूल रूप से 'गुरु गणपति' नाम के इस 100 साल से पुराने मंदिर को करीब चार दशक पहले स्थानीय लोगों ने 'इश्किया गजानन' का नाम दिया. हर बुधवार की शाम यहां युवाओं और प्रेमियों का मेला लगता है. मान्यता है कि यहां मन्नत मांगने से प्रेम विवाह और प्रेम संबंधों में आने वाली सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं. यह प्रतिमा महाराजा मानसिंह के समय गुरों का तालाब की खुदाई के दौरान मिली थी.
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Bohra Ganesh Temple Udaipur
बोहरा गणेश मंदिर-लेक सिटी उदयपुर का यह ऐतिहासिक मंदिर करीब 350 साल पुराना है और इसका नामकरण मारवाड़-मेवाड़ के 'बोहरा' (व्यापारी/साहूकार) समुदाय पर हुआ है.करीब 70-80 दशक पहले तक यहां एक बेहद अनूठी परंपरा थी. यदि किसी गरीब या जरूरतमंद को व्यापार या बेटी की शादी के लिए पैसों की तंगी होती थी, तो वह एक पर्ची पर अपनी जरूरत की रकम लिखकर मूर्ति के पास छोड़ देता था. मान्यता है कि भगवान किसी न किसी रूप में उसकी पैसों की व्यवस्था कर देते थे. बाद में वह व्यक्ति ईमानदारी से वह पैसा 'ब्याज सहित' भगवान के दरबार में वापस लौटा जाता था.
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Nahar ke Ganeshji Jaipur
नहर के गणेश जी-जयपुर में नाहरगढ़ पहाड़ियों की ही एक अन्य खूबसूरत तलहटी में स्थित 'नहर के गणेश जी' का मंदिर तंत्र और मंत्र साधना का मुख्य केंद्र है.आम तौर पर गणेश जी की सूंड बाईं तरफ होती है, लेकिन इस प्राचीन मंदिर में विराजमान गजानन की सूंड 'दाहिनी तरफ' (सिद्धिविनायक रूप) है.मान्यता है कि यदि आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ है या व्यापार ठप है, तो इस मंदिर की दीवार पर श्रद्धापूर्वक केवल एक 'उल्टा स्वास्तिक' बना देने मात्र से ही आपके सारे बिगड़े काम तुरंत सीधे और सफल होने लगते हैं.