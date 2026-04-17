/Banswara: राजस्थान की 18 भुजाओं वाली देवी, जहां समय के साथ माता बदलती हैं रूप

1 /7

राजस्थान के दक्षिण छोर पर स्थित बांसवाड़ा जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ गहरी आध्यात्मिक आस्था के लिए भी जाना जाता है. यहां बांसवाड़ा-डूंगरपुर मार्ग पर स्थित 'मां त्रिपुरा सुन्दरी' का मंदिर न केवल वागड़ क्षेत्र, बल्कि पूरे देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है. इसे 'तरतई माता' के नाम से भी पुकारा जाता है और यहां की महिमा ऐसी है कि देश के दिग्गज नेता और हस्तियां भी यहाँ शीश नवाने पहुंचते हैं.