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Banswara: राजस्थान की 18 भुजाओं वाली देवी, जहां समय के साथ माता बदलती हैं रूप

Written By : Arti Patel | Updated: Apr 17, 2026, 08:31 AM

Rajasthan Famous Mandir: बांसवाड़ा का त्रिपुरा सुन्दरी मंदिर अपनी 18 भुजाओं वाली दिव्य प्रतिमा और दिन में तीन बार रूप बदलने के चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है. कनिष्क काल से प्रतिष्ठित यह शक्तिपीठ नवरात्रि में श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र रहता है, जहाँ भक्त 'तरतई माता' का आशीर्वाद लेने आते हैं.

Tripura Sundari Temple Banswara1/7
राजस्थान के दक्षिण छोर पर स्थित बांसवाड़ा जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ गहरी आध्यात्मिक आस्था के लिए भी जाना जाता है. यहां बांसवाड़ा-डूंगरपुर मार्ग पर स्थित 'मां त्रिपुरा सुन्दरी' का मंदिर न केवल वागड़ क्षेत्र, बल्कि पूरे देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है. इसे 'तरतई माता' के नाम से भी पुकारा जाता है और यहां की महिमा ऐसी है कि देश के दिग्गज नेता और हस्तियां भी यहाँ शीश नवाने पहुंचते हैं.
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इतिहास और मान्यताओं के अनुसार, इस स्थान के पास प्राचीन समय में तीन शक्तिशाली दुर्ग थे-शक्तिपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी. इन तीनों पुरियों के मध्य में स्थित होने के कारण भगवती का नाम 'त्रिपुरा सुन्दरी' पड़ा.
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मान्यता है कि मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह स्थान पहली शताब्दी या उससे भी पूर्व से पूजनीय है. बता दें कि मंदिर की आधारशिला पर अंकित 'श्री यंत्र' बाह्य और अन्तः पूजा का प्रतीक है, जो इस स्थान को तांत्रिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद शक्तिशाली बनाता है.
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त्रिपुरा सुन्दरी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता माता की दिव्य प्रतिमा और उनके बदलते रूप हैं. बता दें कि काले पत्थर से निर्मित माता की विशाल प्रतिमा 18 भुजाओं वाली है, जो सिंह, मयूर और कमलासन पर विराजमान है.
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भक्त यहां माता के तीन अलग-अलग रूपों के दर्शन करते हैं. सुबह के समय माता 'कुमारी' के रूप में, दोपहर में 'यौवना' (युवा) के रूप में और सायंकाल में 'प्रौढ़ा' के रूप में दिखाई देती हैं. यह चमत्कारिक बदलाव भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देता है.
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चैत्र और अश्विन नवरात्रि के दौरान यहां का नजारा देखने लायक होता है. हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर यहां आते हैं. मंदिर के पास लगा विक्रम संवत 1540 का शिलालेख इसकी ऐतिहासिकता की पुष्टि करता है. पांचाल समाज की कुलदेवी होने के साथ-साथ यह पूरे राजस्थान और गुजरात के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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