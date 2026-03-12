Photo: राजस्थान का अनोखा गणेश मंदिर, जहां भगवान को डाक से भेजे जाते हैं शादी के कार्ड
Rajasthan Famous Mandir: रणथंभौर दुर्ग में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर देश का इकलौता मंदिर है जहां भगवान त्रिनेत्र स्वरूप में हैं. यहां हर शुभ कार्य का पहला निमंत्रण डाक से भेजने की परंपरा है. हर साल भाद्रपद चतुर्थी पर यहां भव्य मेला लगता है.
विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर दुर्ग की ऊंचाइयों पर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे भारत के सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी मंदिरों में से एक है. यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान गणेश अपने तीन नेत्रों के साथ सपरिवार विराजमान हैं.
इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 1300 ईस्वी के आसपास रणथंभौर के प्रतापी चौहान राजा हमीरदेव ने करवाया था. कहा जाता है कि जब किला घेराबंदी के संकट में था, तब भगवान गणेश ने राजा के सपने में दर्शन दिए थे. युद्ध समाप्त होने के बाद राजा ने ठीक उसी स्थान पर भगवान की प्रतिमा स्थापित करवाई.