Photo: राजस्थान का अनोखा गणेश मंदिर, जहां भगवान को डाक से भेजे जाते हैं शादी के कार्ड

इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 1300 ईस्वी के आसपास रणथंभौर के प्रतापी चौहान राजा हमीरदेव ने करवाया था. कहा जाता है कि जब किला घेराबंदी के संकट में था, तब भगवान गणेश ने राजा के सपने में दर्शन दिए थे. युद्ध समाप्त होने के बाद राजा ने ठीक उसी स्थान पर भगवान की प्रतिमा स्थापित करवाई.