दीवाली पर खरीदें राजस्थान की थेवा कला के गहने, जो कम कीमत में देंगे खूबसूरत और रॉयल लुक!

थेवा कला से तैयार की गई ज्वेलरी देखने में भले ही शाही और भारी-भरकम लगती हो, लेकिन इसकी वास्तविक कीमत बहुत कम होती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे बनाने में सोने का उपयोग बहुत कम मात्रा में होता है, जिससे ये आभूषण साधारण ग्राहकों की पहुंच में होते हैं, और इसकी कीमत मात्र हजारों रुपये में होती है.