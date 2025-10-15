दीवाली पर खरीदें राजस्थान की थेवा कला के गहने, जो कम कीमत में देंगे खूबसूरत और रॉयल लुक!

Published: Oct 15, 2025, 11:59 AM IST | Updated: Oct 15, 2025, 11:59 AM IST
1/8
थेवा कला
1/8
राजस्थान जो अपनी कला और कारीगरी के लिए विश्वभर में विख्यात है, वहीं प्रतापगढ़ जिले में एक ऐसी नायाब कला छिपी है, जिसकी चमक और सादगी दोनों ही अद्भुत है- यह है थेवा कला. इस कला में कांच पर सोने की महीन कारीगरी की जाती है, जो इसे भारतीय आभूषणों की दुनिया में एक अनोखा स्थान दिलाती है.
2/8
कीमत मात्र हजारों रुपये में
2/8
थेवा कला से तैयार की गई ज्वेलरी देखने में भले ही शाही और भारी-भरकम लगती हो, लेकिन इसकी वास्तविक कीमत बहुत कम होती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे बनाने में सोने का उपयोग बहुत कम मात्रा में होता है, जिससे ये आभूषण साधारण ग्राहकों की पहुंच में होते हैं, और इसकी कीमत मात्र हजारों रुपये में होती है.