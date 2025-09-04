क्यों खास है ईद-ए-मिलाद-उन-नबी? कुछ के लिए खुशी, तो कुछ के लिए गम का दिन

अजमेर सहित दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के लिए ईद-ए-मिलाद-उन-नबी का पर्व विशेष महत्व रखता है. यह इस्लामी चंद्र कैलेंडर के तीसरे महीने रबी-उल-अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है. इस साल यह पर्व आज या कल मनाए जाने की उम्मीद है, जिसकी सटीक तारीख चांद के दीदार पर निर्भर करेगी.