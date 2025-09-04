Zee Rajasthan
mobile app

क्यों खास है ईद-ए-मिलाद-उन-नबी? कुछ के लिए खुशी, तो कुछ के लिए गम का दिन

Eid-E-Milad-Un-Nabi 2025: अजमेर सहित दुनिया भर में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी का पर्व मनाया जा रहा है. यह दिन पैगंबर मोहम्मद के जन्म और उनकी शिक्षाओं को याद करने का अवसर है, जिसमें भाईचारे और दया का संदेश दिया जाता है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 04, 2025, 12:46 PM IST | Updated: Sep 04, 2025, 12:46 PM IST
1/9

Eid-E-Milad-Un-Nabi 2025

Eid-E-Milad-Un-Nabi 20251/9
अजमेर सहित दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के लिए ईद-ए-मिलाद-उन-नबी का पर्व विशेष महत्व रखता है. यह इस्लामी चंद्र कैलेंडर के तीसरे महीने रबी-उल-अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है. इस साल यह पर्व आज या कल मनाए जाने की उम्मीद है, जिसकी सटीक तारीख चांद के दीदार पर निर्भर करेगी.
2/9

जश्न

जश्न2/9
इस पर्व को मनाने का मुख्य कारण पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन है. इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार, उनका जन्म समाज में व्याप्त अंधकार और बुराइयों को खत्म करने और लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए हुआ था.