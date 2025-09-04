क्यों खास है ईद-ए-मिलाद-उन-नबी? कुछ के लिए खुशी, तो कुछ के लिए गम का दिन
Eid-E-Milad-Un-Nabi 2025: अजमेर सहित दुनिया भर में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी का पर्व मनाया जा रहा है. यह दिन पैगंबर मोहम्मद के जन्म और उनकी शिक्षाओं को याद करने का अवसर है, जिसमें भाईचारे और दया का संदेश दिया जाता है.
Published: Sep 04, 2025, 12:46 PM IST | Updated: Sep 04, 2025, 12:46 PM IST
Eid-E-Milad-Un-Nabi 2025
अजमेर सहित दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के लिए ईद-ए-मिलाद-उन-नबी का पर्व विशेष महत्व रखता है. यह इस्लामी चंद्र कैलेंडर के तीसरे महीने रबी-उल-अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है. इस साल यह पर्व आज या कल मनाए जाने की उम्मीद है, जिसकी सटीक तारीख चांद के दीदार पर निर्भर करेगी.
जश्न
इस पर्व को मनाने का मुख्य कारण पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन है. इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार, उनका जन्म समाज में व्याप्त अंधकार और बुराइयों को खत्म करने और लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए हुआ था.