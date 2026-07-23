/पहली बारिश में राजस्थान के कई जिलों में जलभराव, खेतों से लेकर सड़कों तक पानी ही पानी

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Rajasthan Waterlogging बांसवाड़ा में बीती रात हुई जोरदार बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की हकीकत सामने ला दी. बारिश के बाद शहर के कई प्रमुख मार्गों और निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई सड़कों पर पानी भर जाने से हादसों की आशंका भी बढ़ गई है. खास बात यह है कि जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव और एसडीएम सोनू कुमारी ने मानसून से पहले नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेकर नालों-नालियों की सफाई तथा जलभराव रोकने के स्पष्ट निर्देश दिए थे. बावजूद इसके पहली ही तेज बारिश में शहर की सड़कों पर पानी भरने से नगर परिषद, PWD और NH विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि अभी से प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो आगामी दिनों में लगातार होने वाली बारिश के दौरान स्थिति और गंभीर हो सकती है. अब सभी की नजर नगर परिषद पर है कि वह हालात सुधारने के लिए कितनी तेजी से कार्रवाई करती है.