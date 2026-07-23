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पहली बारिश में राजस्थान के कई जिलों में जलभराव, खेतों से लेकर सड़कों तक पानी ही पानी

Edited byAman Singh
Published: Jul 23, 2026, 04:19 PM|Updated: Jul 23, 2026, 04:19 PM

Rajasthan Waterlogging: राजस्थान में मानसून की बारिश का असर कई जिलों में देखने को मिला. बीकानेर के लूणकरणसर में नहर का पेच टूटने से खेतों में पानी भर गया और फसलों को नुकसान की आशंका है. कोटा के नोनेरा ऐबरा बांध में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बांसवाड़ा और हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में पहली तेज बारिश के बाद सड़कों और निचले इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ.

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Rajasthan Waterlogging

राजस्थान के बीकानेर के लूणकरणसर में नहर का पेच टूटने से खेतों में पानी घुस गया. महाजन के निकट मोखमपुरा में देर रात घटनाक्रम हुआ. खेतों में जलभराव से फसलों को नुकसान की आशंका है, जिससे किसानों में अफरा-तफरी मच गई. डिग्गी और ट्यूबवेल भी पानी की चपेट में आ गए. ग्रामीणों का आरोप है कि घंटों बाद भी मौके पर सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा. किसानों ने नहर की तत्काल मरम्मत, नुकसान का सर्वे और उचित मुआवजे की मांग उठाई है. पानी उतरने के बाद ही वास्तविक नुकसान का आकलन होगा.
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कोटा के सोगोरिया रेलवे स्टेशन पर मगरमच्छ घूमता नजर आया. बीते 2-3 दिन से मगरमच्छ स्टेशन, पटरियों और प्लेटफॉर्म के आसपास देखा जा रहा है. कर्मचारियों के मुताबिक, बारिश के कारण सांप, बिच्छू और मगरमच्छ बिलों से बाहर निकल आए हैं. यात्रियों और स्टाफ की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है. रेलवे प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है.
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कोटा में ERCP राम जल सेतु परियोजना के पहले नोनेरा ऐबरा नवनिर्मित बांध में जलभराव 207.50 पहुंचा. पिछले तीन दिनों में बांध में 6.50 मीटर पानी आया. बांध की 217 मीटर तक क्षमता है. बांध के कैचमेंट में अभी 13 हजार क्यूसेक पानी की आवक हो रही है. पिछले वर्ष मानसूनी बारिश के बाद बांध को पूरी तरह खाली कर दिया गया था. नोनेरा ऐबरा बांध परियोजना के कनिष्ठ अभियंता मनोज चौधरी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी.
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बांसवाड़ा में बीती रात हुई जोरदार बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की हकीकत सामने ला दी. बारिश के बाद शहर के कई प्रमुख मार्गों और निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई सड़कों पर पानी भर जाने से हादसों की आशंका भी बढ़ गई है. खास बात यह है कि जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव और एसडीएम सोनू कुमारी ने मानसून से पहले नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेकर नालों-नालियों की सफाई तथा जलभराव रोकने के स्पष्ट निर्देश दिए थे. बावजूद इसके पहली ही तेज बारिश में शहर की सड़कों पर पानी भरने से नगर परिषद, PWD और NH विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि अभी से प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो आगामी दिनों में लगातार होने वाली बारिश के दौरान स्थिति और गंभीर हो सकती है. अब सभी की नजर नगर परिषद पर है कि वह हालात सुधारने के लिए कितनी तेजी से कार्रवाई करती है.
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हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में मानसून की पहली बारिश ने नगरपालिका की जल निकासी व्यवस्था और साफ-सफाई के दावों की पोल खोल दी. मानसून से पहले नालों की सफाई और बरसाती पानी की निकासी को लेकर कई बैठकें हुईं तथा लाखों-करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन पहली ही बारिश में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल नजर आया. शहर की मुख्य सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, जबकि निचले इलाकों में स्थित मकानों और दुकानों में जलभराव से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी. जलभराव के कारण यातायात भी प्रभावित रहा. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष प्रशासन मानसून से पहले बेहतर व्यवस्थाओं के दावे करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात नहीं बदलते. लोगों ने तत्काल पंप लगाकर पानी की निकासी कराने, नालों की प्रभावी सफाई करवाने तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
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राजस्थान में हुई भारी बारिश से हनुमानगढ़ जिले के कलेक्टर और एसपी ऑफिस के मुख्य गेट भी पानी में डूब गए. मुख्य गेट के सामने भारी जल भराव हो गया है. इसके साथ ही बारिश के कारण पेड़ भी टूटे और ट्रांसफार्मर भी गिरा.
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जैसलमेर में बारिश के दौरान 140 करोड़ रुपये की लागत से विकसित जैसलमेर रेलवे स्टेशन की छत से तेजी से पानी बहने का वीडियो सामने आने के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन किया था. बारिश के दौरान छत से पानी बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने स्टेशन के निर्माण और गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए. मामले को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. वहीं रेलवे प्रशासन ने इसपर सफाई देते हुए कहा कि यह कोई रिसाव नहीं है, बल्कि छत पर जमा वर्षा जल की निकासी के लिए बनाई गई ड्रेनेज व्यवस्था का हिस्सा है. प्रशासन के अनुसार, छत पर जलभराव न हो, इसके लिए विशेष आउटलेट बनाए गए हैं, जिनसे बारिश का पानी निर्धारित तरीके से बाहर निकलता है. रेलवे अधिकारियों ने कहा कि स्टेशन भवन पूरी तरह सुरक्षित है और निर्माण गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया गया है.
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