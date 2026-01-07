Zee Rajasthan
कोहरा बना काल! राजस्थान में सड़क हादसों का 'ब्लैक बुधवार', 2 की मौत, कई घायल

Rajasthan Today Road Accidents: राजस्थान में कोहरे और रफ्तार ने कोहराम मचाया है. किशनगढ़ में बस पलटने से 36 श्रमिक घायल हुए, जबकि सीकर में डंपर और दौसा में अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की जान चली गई.पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है.

Published: Jan 07, 2026, 12:28 PM IST | Updated: Jan 07, 2026, 12:28 PM IST
राजस्थान में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच आज का दिन सड़कों पर 'काल'बनकर उतरा.किशनगढ़, सीकर, दौसा और जयपुर से आए भीषण सड़क हादसों ने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है.कहीं तेज रफ्तार ट्रेलर ने बस को पलट दिया, तो कहीं डंपर ने युवक के चिथड़े उड़ा दिए.
किशनगढ़ में ट्रेलर ने श्रमिक बस को मारी टक्कर, 36 घायल

अजमेर के किशनगढ़ में बड़गाव चौराहे के पास एक भीषण हादसा हुआ.सोलर प्लांट में नाइट शिफ्ट खत्म कर घर लौट रहे करीब 36 से अधिक कर्मचारी एक बस में सवार थे.तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बस को जोरदार टक्कर मार दी.टक्कर इतनी भीषण थी कि बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई.चीख-पुकार सुनकर पहुंचे लोगों ने टोल एंबुलेंस की मदद से घायलों को निजी अस्पताल पहुंचाया.5 श्रमिकों की हालत गंभीर बनी हुई है.