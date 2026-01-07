कोहरा बना काल! राजस्थान में सड़क हादसों का 'ब्लैक बुधवार', 2 की मौत, कई घायल

अजमेर के किशनगढ़ में बड़गाव चौराहे के पास एक भीषण हादसा हुआ.सोलर प्लांट में नाइट शिफ्ट खत्म कर घर लौट रहे करीब 36 से अधिक कर्मचारी एक बस में सवार थे.तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बस को जोरदार टक्कर मार दी.टक्कर इतनी भीषण थी कि बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई.चीख-पुकार सुनकर पहुंचे लोगों ने टोल एंबुलेंस की मदद से घायलों को निजी अस्पताल पहुंचाया.5 श्रमिकों की हालत गंभीर बनी हुई है.