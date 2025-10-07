Zee Rajasthan
mobile app

दिवाली पर चाहिए असली 'शाही' स्वाद? मोहनथाल, मावा कचौरी और लापसी से त्योहार को बनाएं और भी स्पेशल

Diwali Rajasthani Dish:राजस्थान में दिवाली पर मोहनथाल (बेसन), मावा कचौरी (मीठी कचौरी) और चूरमा खास तौर पर बनाए जाते हैं. घेवर, गुलाब जामुन और बेड़मी पूरी-लापसी का संयोजन त्योहार की मिठास और पारंपरिक स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 07, 2025, 10:58 AM IST | Updated: Oct 07, 2025, 10:58 AM IST
1/8

Rajasthan: Sweet

Rajasthan: Sweet1/8
राजस्थान अपने रंगीन इतिहास और समृद्ध संस्कृति के साथ, दिवाली के त्योहार को भी बड़े उत्साह और खास व्यंजनों के साथ मनाता है. यहां बनने वाली पारंपरिक मिठाइयां और नमकीन व्यंजन, इस त्योहार की मिठास और स्वाद को कई गुना बढ़ा देते हैं.
2/8

दिवाली व्यंजन

दिवाली व्यंजन2/8
अगर आप भी इस दिवाली को खास बनाना चाहते हैं तो राजस्थान के ये 6 स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजन को एक बार जरूर ट्राई करें. आइए जानते हैं इन डिशेस के बारे में-