दिवाली पर चाहिए असली 'शाही' स्वाद? मोहनथाल, मावा कचौरी और लापसी से त्योहार को बनाएं और भी स्पेशल

राजस्थान अपने रंगीन इतिहास और समृद्ध संस्कृति के साथ, दिवाली के त्योहार को भी बड़े उत्साह और खास व्यंजनों के साथ मनाता है. यहां बनने वाली पारंपरिक मिठाइयां और नमकीन व्यंजन, इस त्योहार की मिठास और स्वाद को कई गुना बढ़ा देते हैं.