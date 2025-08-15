इस जन्माष्टमी, राजस्थानी जायके से करें भगवान कृष्ण को खुश, जानिए क्यों 'गुलाब चूरमा' है सबसे खास

Rajasthani Gulab Churma: जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण को भोग लगाने के लिए राजस्थान में कई तरह के पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं. इन्हीं में से एक खास और स्वादिष्ट मिठाई है गुलाब चूरमा, जो अपनी अनोखी खुशबू और स्वाद के लिए जानी जाती है.