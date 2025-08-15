इस जन्माष्टमी, राजस्थानी जायके से करें भगवान कृष्ण को खुश, जानिए क्यों 'गुलाब चूरमा' है सबसे खास
Rajasthani Gulab Churma: जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण को भोग लगाने के लिए राजस्थान में कई तरह के पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं. इन्हीं में से एक खास और स्वादिष्ट मिठाई है गुलाब चूरमा, जो अपनी अनोखी खुशबू और स्वाद के लिए जानी जाती है.
Published: Aug 15, 2025, 15:55 IST | Updated: Aug 15, 2025, 15:55 IST
Gulab Churma
गुलाब चूरमा एक पारंपरिक राजस्थानी मिठाई है, जिसे खासतौर पर जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर बनाया जाता है. इसका नाम 'गुलाब' इसलिए है, क्योंकि इसे बनाते समय गुलाब जल या गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल होता है, जिससे इसमें एक भीनी-भीनी खुशबू और स्वाद आता है.
Gulab Churma
इसे बनाने के लिए गेहूं का दरदरा आटा (मोटा आटा) 2 कप, देसी घी 1 कप (और तलने के लिए), चीनी (पिसी हुई) 1 कप (या स्वादानुसार), इलायची पाउडर 1 चम्मच, गुलाब जल 1-2 चम्मच, बादाम और पिस्ता (बारीक कटे हुए) 1/4 कप, पानी आवश्यकतानुसार.