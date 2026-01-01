जनगणना-2027 की तैयारी, राजस्थान में प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज, ट्रांसफर पर भी रोक

गृह मंत्रालय ने पहले 31 दिसंबर तक नई यूनिट बनाने की छूट दी थी, लेकिन अब 2027 में जनगणना पूरी होने तक रोक प्रभावी हो गई है. क्षेत्रीय जनगणना निदेशक बिष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि जनगणना की सटीकता के लिए यह जरूरी है. हर गांव-ढाणी और बसावट की लिस्ट फाइनल कर ली गई है और नामों की स्पेलिंग तक जांच ली गई है.