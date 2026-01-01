Zee Rajasthan
जनगणना-2027 की तैयारी, राजस्थान में प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज, ट्रांसफर पर भी रोक

Rajasthan News: नए साल से राजस्थान में जनगणना-2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं. 1 जनवरी से सभी प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी गई हैं. जनगणना कार्य पूरा होने तक कोई नई प्रशासनिक यूनिट नहीं बनाई जा सकेगी और मौजूदा सीमाओं में बदलाव पर पूरी रोक रहेगी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 01, 2026, 10:57 AM IST | Updated: Jan 01, 2026, 10:57 AM IST
सीमाओं में बदलाव पर पाबंदी

जनगणना पूरी होने तक जिला, उपखंड, तहसील, गांव, शहरी निकाय और वार्ड की सीमाओं में कोई फेरबदल नहीं होगा. नए जिले, उपखंड, तहसील, गांव या वार्ड बनाने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है. सभी प्रशासनिक यूनिट 31 दिसंबर 2025 की स्थिति में ही रहेंगी.
नहीं होगा कोई फेरबदल

गृह मंत्रालय ने पहले 31 दिसंबर तक नई यूनिट बनाने की छूट दी थी, लेकिन अब 2027 में जनगणना पूरी होने तक रोक प्रभावी हो गई है. क्षेत्रीय जनगणना निदेशक बिष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि जनगणना की सटीकता के लिए यह जरूरी है. हर गांव-ढाणी और बसावट की लिस्ट फाइनल कर ली गई है और नामों की स्पेलिंग तक जांच ली गई है.