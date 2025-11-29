Zee Rajasthan
mobile app

सर्दियों में राजस्थान की सबसे खूबसूरत जगह! नजारे ऐसे कि फोटोज देखकर ही आप जाने की कर लेंगे प्लानिंग

Rajasthan Tourism: 'गोल्डन सिटी' जैसलमेर की गाढ़ीसर झील सर्दियों का ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन है. पीले बलुआ पत्थर के तिलों की पोल से घिरी यह झील, पक्षियों को देखने के लिए एक शांत और मनोरम स्थान प्रदान करती है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 29, 2025, 03:35 PM IST | Updated: Nov 29, 2025, 03:35 PM IST
1/9

Rajasthan Winter Destination

Rajasthan Winter Destination1/9
भारत का उत्तर-पश्चिमी राज्य राजस्थान, अपनी समृद्ध संस्कृति और थार रेगिस्तान के विशाल विस्तार के कारण दुनिया भर में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है. इस त्रिकोणीय सर्किट का एक महत्वपूर्ण शहर है जैसलमेर, जिसे उसकी पीले पत्थर की इमारतों के कारण 'गोल्डन सिटी' कहा जाता है. यहां आने वाला हर देशी और विदेशी पर्यटक अपनी यात्रा में इस शहर को शामिल करना नहीं भूलता.
2/9

Rajasthan Winter Destination

Rajasthan Winter Destination2/9
'धरती धोरां री' गीत जैसलमेर के धोरों (रेत के टीलों) के लिए पूरी तरह उपयुक्त नजर आता है, जहां ऊंटों की कतारें विदेशी पर्यटकों के लिए सुनहरी याद बन जाती हैं.