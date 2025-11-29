सर्दियों में राजस्थान की सबसे खूबसूरत जगह! नजारे ऐसे कि फोटोज देखकर ही आप जाने की कर लेंगे प्लानिंग

भारत का उत्तर-पश्चिमी राज्य राजस्थान, अपनी समृद्ध संस्कृति और थार रेगिस्तान के विशाल विस्तार के कारण दुनिया भर में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है. इस त्रिकोणीय सर्किट का एक महत्वपूर्ण शहर है जैसलमेर, जिसे उसकी पीले पत्थर की इमारतों के कारण 'गोल्डन सिटी' कहा जाता है. यहां आने वाला हर देशी और विदेशी पर्यटक अपनी यात्रा में इस शहर को शामिल करना नहीं भूलता.