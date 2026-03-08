Zee Rajasthan
क्या होती है कच्ची और पक्की गणगौर? जानिए पूजा विधि

Gangaur 2026: राजस्थान में गणगौर का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कच्ची और पक्की गणगौर क्या होती है. जानिए पूजा विधि. 
 

Published:Mar 08, 2026, 08:01 PM IST | Updated:Mar 08, 2026, 08:01 PM IST
हिंदू धर्म के अनुसार, गणगौर में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा की जाती है. ये त्योहार चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो जाती है. इस दौरान विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और दांपत्य सुख के लिए प्रार्थना करती हैं.
मान्यता के मुताबिक, 'गणगौर' शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है गण और गौर. गण का अर्थ भगवान शिव और गौर का मतलब पार्वती है. कहते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या और व्रत किया था.