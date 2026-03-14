गणगौर पर लगाएं ये राजस्थानी मारवाड़ी मेहंदी डिजाइन, देंगे एकदम महारानी सा लुक
Rajasthan Gangaur Mehndi Designs: राजस्थान में गणगौर का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है. इस दौरान महिलाओं पूरे 16 शृंगार करती है, जिसमें एक मेहंदी है. ऐसे में यहां देखें मारवाड़ी मेहंदी के स्पेशल डिजाइन.
Published:Mar 14, 2026, 01:34 PM IST | Updated:Mar 14, 2026, 01:34 PM IST
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साल 2026 में गणगौर का मुख्य व्रत और पूजा शनिवार, 21 मार्च 2026 की जाएगी. यह त्यौहार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो अखंड सौभाग्य के लिए विवाहित महिलाएं और कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए पूजा करती हैं.
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इस दौरान महिलाएं और लड़कियां मेहंदी लगाती हैं. मारवाड़ी मेहंदी का डिजाइन बहुत ही रिच और रॉयल देते हैं,जिसमें बड़े-बड़े पैटर्न्स, फूल पत्ती और जालदार डिजाइन हाथों को खूबसूरत और अट्रैक्टिव लुक देते हैं.