गणगौर पर लगाएं ये राजस्थानी मारवाड़ी मेहंदी डिजाइन, देंगे एकदम महारानी सा लुक

साल 2026 में गणगौर का मुख्य व्रत और पूजा शनिवार, 21 मार्च 2026 की जाएगी. यह त्यौहार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो अखंड सौभाग्य के लिए विवाहित महिलाएं और कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए पूजा करती हैं.