लड़की होकर लड़के के लुक में फेमस हुई राजस्थान की ये बेटी, कहानी जानकर भावुक हो जाएंगे

Ratan Chouhan Inspirational Story: न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारुंगी हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है... ये चंद लाइनें अगर राजस्थान की गबरू बेटी रतन चौहान के लिए कही जाएं तो कतई गलत न होंगी. जी हां, ये मरुधरा की वो बेटी है, जिसने समाज की पुरानी सोच और परंपराओं से अलग, अपनी एक अलग पहचान बनाई. बात कर रहे हैं राजस्थान के मांडवा की रहने वाली रतन चौहान की, जो आज सोशल मीडिया पर किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं. खास बात यह है कि रतन बिना किसी बॉडी ट्रांसप्लांट या सर्जरी के, लड़कों जैसे लुक और अंदाज में सोशल मीडिया पर फेमस हैं. उनके इस सफर के पीछे की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही भावनात्मक भी.