लड़की होकर लड़के के लुक में फेमस हुई राजस्थान की ये बेटी, कहानी जानकर भावुक हो जाएंगे

Ratan Chouhan Inspirational Story: ‘राजस्थानी गर्ल’ रतन चौहान अपने लुक्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस भरी बातों से लाखों फैंस का दिल जीत चुकी हैं. सोशल मीडिया पर वह टॉमबॉय स्टाइल में काफी लोकप्रिय हैं. उनका डैशिंग और चॉकलेटी लुक देखकर लोग अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यही उनकी पहचान बन चुकी है.
 

Published: Dec 31, 2025, 10:48 AM IST | Updated: Dec 31, 2025, 10:48 AM IST
Ratan Chouhan Inspirational Story: न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारुंगी हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है... ये चंद लाइनें अगर राजस्थान की गबरू बेटी रतन चौहान के लिए कही जाएं तो कतई गलत न होंगी. जी हां, ये मरुधरा की वो बेटी है, जिसने समाज की पुरानी सोच और परंपराओं से अलग, अपनी एक अलग पहचान बनाई. बात कर रहे हैं राजस्थान के मांडवा की रहने वाली रतन चौहान की, जो आज सोशल मीडिया पर किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं. खास बात यह है कि रतन बिना किसी बॉडी ट्रांसप्लांट या सर्जरी के, लड़कों जैसे लुक और अंदाज में सोशल मीडिया पर फेमस हैं. उनके इस सफर के पीछे की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही भावनात्मक भी.
रतन के फैंस भी दो हिस्सों में बंटे हुए हैं. एक वर्ग उन्हें देसी राजस्थानी परिधान- साड़ी, लहंगा, सूट-सलवार में देखना पसंद करता है, जहां वह बेहद मासूम और सादगी भरी नजर आती हैं. वहीं दूसरा वर्ग उन्हें जींस, पैंट, शर्ट, टी-शर्ट या राजस्थानी कुर्ता-पायजामा जैसे मॉडर्न और मस्कुलिन लुक में देखना चाहता है. दिलचस्प बात यह है कि रतन दोनों ही लुक्स में उतनी ही शानदार लगती हैं.