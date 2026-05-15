/राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में भारी गिरावट! 10 ग्राम सोना सस्ता, अभी खरीदने का सुनहरा मौका

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इस समय राजस्थान के बाजार में 22 कैरेट सोने की प्रति 10 ग्राम कीमत ₹1,47,790 और 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,55,180 है. चांदी के भाव में भी ₹10,000 की भारी गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी ₹3,05,000 पर आ गई है. व्यापारियों का कहना है कि अगर अगले कुछ दिनों में भाव और भी गिरते हैं तो खरीदारी बढ़ सकती है. वहीं अगर वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ा तो सोना फिर से महंगा हो सकता है.