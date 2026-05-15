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राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में भारी गिरावट! 10 ग्राम सोना सस्ता, अभी खरीदने का सुनहरा मौका

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 15, 2026, 01:07 PM|Updated: May 15, 2026, 01:07 PM

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर सहित पूरे प्रदेश में आज सोने और चांदी के भावों में तेज गिरावट दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में नरमी और रुपए की मजबूती के चलते स्थानीय बाजार भी प्रभावित हुआ. 
 

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22 कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव आज ₹1,47,790 रह गया, जो कल ₹1,49,040 था. इस प्रकार एक दिन में ₹1,250 प्रति 10 ग्राम की भारी गिरावट दर्ज की गई. वहीं 24 कैरेट शुद्ध सोने के 10 ग्राम का भाव आज ₹1,55,180 रहा, जबकि कल यह ₹1,56,490 था. यानी शुद्ध सोने में भी ₹1,310 प्रति 10 ग्राम की कमी आई है.
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चांदी के भावों में और भी तेज गिरावट देखने को मिली. 1 किलोग्राम चांदी का भाव आज ₹3,05,000 है, जो कल ₹3,15,000 था. मात्र एक दिन में ₹10,000 प्रति किलोग्राम की भारी गिरावट आई है.
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राजस्थान के आभूषण बाजार में इस अचानक आई गिरावट से खरीदारों में खुशी है, लेकिन ज्वेलर्स और निवेशक चिंतित नजर आ रहे हैं. जयपुर के विश्व प्रसिद्ध जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार और जोधपुर के घंटाघर क्षेत्र में व्यापारियों का कहना है कि शादी-विवाह के सीजन में सोने-चांदी की मांग आमतौर पर बढ़ती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता के कारण भाव ऊपर-नीचे हो रहे हैं.
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विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी डॉलर की मजबूती, अमेरिका-चीन व्यापार संबंधों में सुधार की उम्मीद और वैश्विक आर्थिक संकेतों के कारण सोने की कीमतों में सुधार आ रहा है. इसके अलावा, घरेलू स्तर पर रुपए में आई मजबूती ने भी आयातित सोने को सस्ता बनाने में मदद की है.
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राजस्थान में सोने-चांदी के ये भाव विभिन्न शहरों में थोड़े-बहुत भिन्न हो सकते हैं क्योंकि इनमें मेकिंग चार्ज, जीएसटी और लोकल टैक्स शामिल होते हैं. आमतौर पर जयपुर में भाव सबसे अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं.
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वर्तमान में भाव में आई इस गिरावट को कई विशेषज्ञ खरीदारी का अच्छा अवसर मान रहे हैं. यदि आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो अभी 22 या 24 कैरेट गोल्ड खरीदना फायदेमंद साबित हो सकता है. हालांकि बाजार विशेषज्ञ चेतावनी भी दे रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर नजर रखें.
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इस समय राजस्थान के बाजार में 22 कैरेट सोने की प्रति 10 ग्राम कीमत ₹1,47,790 और 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,55,180 है. चांदी के भाव में भी ₹10,000 की भारी गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी ₹3,05,000 पर आ गई है. व्यापारियों का कहना है कि अगर अगले कुछ दिनों में भाव और भी गिरते हैं तो खरीदारी बढ़ सकती है. वहीं अगर वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ा तो सोना फिर से महंगा हो सकता है.
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