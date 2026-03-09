Rajasthan Gold Silver Price Today: जयपुर से लेकर उदयपुर-जोधपुर में जारी हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें आपके शहर में क्या है प्राइस

2/7

आज राजस्थान में 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,51,040 है, जो कल (8 मार्च) ₹1,49,640 थी. इससे एक दिन में ₹1,400 की बढ़ोतरी दर्ज हुई है. प्रति ग्राम हिसाब से 22 कैरेट सोना ₹15,104 के आसपास चल रहा है. वहीं, 24 कैरेट (शुद्ध) सोने का भाव 10 ग्राम के लिए ₹1,58,590 है, जो कल ₹1,57,120 था – यहां ₹1,470 की तेजी आई है. प्रति ग्राम 24 कैरेट सोना ₹15,859 के स्तर पर है. यह उछाल वैश्विक बाजार में सोने की मांग और सुरक्षित निवेश की प्रवृत्ति से जुड़ा है. जयपुर के जौहरी बाजार में सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ रही, जहां निवेशक और आभूषण खरीदार सक्रिय हैं.