आज गिरावट से साथ बाजार में कदम रखेगा गोल्ड-सिल्वर, चांदी हुई धड़ाम, सोना भी फिसला

2/6

जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और अन्य प्रमुख शहरों में सोने के दाम लगभग समान स्तर पर बने हुए हैं. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी डॉलर की मजबूती, मुद्रास्फीति के आंकड़ों में सुधार और वैश्विक आर्थिक संकेतों में स्थिरता के कारण सोने में यह गिरावट आई है. कॉमेक्स पर सोने की कीमतों में भी हल्की कमी देखी गई, जिसका असर घरेलू बाजार पर सीधा पड़ा है. हालांकि, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि शादी-विवाह के सीजन की मांग बढ़ने से भावों में जल्द रिकवरी हो सकती है.