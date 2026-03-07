Zee Rajasthan
आज गिरावट से साथ बाजार में कदम रखेगा गोल्ड-सिल्वर, चांदी हुई धड़ाम, सोना भी फिसला

Gold Silver Price Today:  राजस्थान में आज 7 मार्च को सोने और चांदी के भाव में लगातार दूसरा दिन गिरावट देखी गई है. सर्राफा बाजार में निवेशकों की सतर्कता बनी हुई है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर कीमतों में नरमी जारी है. 
 

22 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम ₹1,49,640 पर स्थिर रही, जो कल के ₹1,50,940 से ₹1,300 कम है. इसी तरह 24 कैरेट सोने का भाव आज ₹1,57,120 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जबकि कल यह ₹1,58,490 था, यानी ₹1,370 की कमी आई है.
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और अन्य प्रमुख शहरों में सोने के दाम लगभग समान स्तर पर बने हुए हैं. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी डॉलर की मजबूती, मुद्रास्फीति के आंकड़ों में सुधार और वैश्विक आर्थिक संकेतों में स्थिरता के कारण सोने में यह गिरावट आई है. कॉमेक्स पर सोने की कीमतों में भी हल्की कमी देखी गई, जिसका असर घरेलू बाजार पर सीधा पड़ा है. हालांकि, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि शादी-विवाह के सीजन की मांग बढ़ने से भावों में जल्द रिकवरी हो सकती है.