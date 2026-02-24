फिर तीन लाख पहुंची चांदी, सोना भी कर रहा ताबड़तोड़ बैटिंग, जानें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट प्राइस

2/7

आज 22 कैरेट सोना ₹1,48,940 पर पहुंच गया है, जो कल ₹1,47,040 था. इसमें ₹1,900 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं, 24 कैरेट सोना आज ₹1,56,390 प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि कल यह ₹1,54,390 था. यहां भी ₹2,000 की मजबूत बढ़त देखी गई. प्रति ग्राम हिसाब से 22 कैरेट सोना ₹14,894 और 24 कैरेट सोना ₹15,639 पर ट्रेड कर रहा है.