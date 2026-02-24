फिर तीन लाख पहुंची चांदी, सोना भी कर रहा ताबड़तोड़ बैटिंग, जानें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट प्राइस

फिर तीन लाख पहुंची चांदी, सोना भी कर रहा ताबड़तोड़ बैटिंग, जानें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट प्राइस
Rajasthan Gold Silver Price Today: आज 24 फरवरी 2026 को राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है. बाजार में वैश्विक संकेतों और घरेलू मांग के कारण कीमतें बढ़ी हैं, जिससे निवेशकों और आभूषण खरीदारों में उत्साह है.
Published:Feb 24, 2026, 07:16 AM IST | Updated:Feb 24, 2026, 07:16 AM IST
Rajasthan Gold Silver Price Today
राजस्थान के प्रमुख शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर, अजमेर आदि में सोने-चांदी के दाम एक समान रहते हैं, हालांकि स्थानीय कर और मेकिंग चार्ज अलग-अलग हो सकते हैं.
आज 22 कैरेट सोना ₹1,48,940 पर पहुंच गया है, जो कल ₹1,47,040 था. इसमें ₹1,900 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं, 24 कैरेट सोना आज ₹1,56,390 प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि कल यह ₹1,54,390 था. यहां भी ₹2,000 की मजबूत बढ़त देखी गई. प्रति ग्राम हिसाब से 22 कैरेट सोना ₹14,894 और 24 कैरेट सोना ₹15,639 पर ट्रेड कर रहा है.