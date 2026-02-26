Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में सोना-चांदी फिर महंगा हो गया है, अपने शहर में गोल्ड-सिल्वर के रेट पढ़ लो

2/7

आज 22 कैरेट सोना ₹1,49,440 पर पहुंच गया, जो कल ₹1,49,340 था. इसमें ₹100 की मामूली बढ़ोतरी हुई है. वहीं, 24 कैरेट सोना आज ₹1,56,910 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि कल यह ₹1,56,810 था. यहां भी ₹100 की बढ़त दर्ज की गई.