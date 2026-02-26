Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में सोना-चांदी फिर महंगा हो गया है, अपने शहर में गोल्ड-सिल्वर के रेट पढ़ लो

Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में सोना-चांदी फिर महंगा हो गया है, अपने शहर में गोल्ड-सिल्वर के रेट पढ़ लो
Gold Silver Price Today: आज 26 फरवरी 2026 को राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की तेजी देखी गई. वैश्विक बाजार में डॉलर की कमजोरी और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की मांग के कारण सोने में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई है.
Published:Feb 26, 2026, 06:29 AM IST | Updated:Feb 26, 2026, 06:29 AM IST
1/7
Gold Silver Price Today
1/7
राजस्थान के प्रमुख शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर में सोने-चांदी के भाव एक समान रहे, हालांकि स्थानीय ज्वैलर्स के मेकिंग चार्ज और जीएसटी अलग-अलग हो सकते हैं.
2/7
Gold Silver Price Today
2/7
आज 22 कैरेट सोना ₹1,49,440 पर पहुंच गया, जो कल ₹1,49,340 था. इसमें ₹100 की मामूली बढ़ोतरी हुई है. वहीं, 24 कैरेट सोना आज ₹1,56,910 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि कल यह ₹1,56,810 था. यहां भी ₹100 की बढ़त दर्ज की गई.