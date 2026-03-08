राजस्थान में गोल्ड के भाव में फिर आया उछाल, चांदी के भी दाम जारी, जानें ताजा रेट

2/5

आज राजस्थान में 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,51,040 पहुंच गई है, जो कल यानी 7 मार्च को ₹1,49,640 थी. इससे एक दिन में ₹1,400 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं, 24 कैरेट सोने (शुद्ध सोना) का भाव 10 ग्राम के लिए ₹1,58,590 है, जो कल ₹1,57,120 था. यहां भी ₹1,470 की तेजी आई है. प्रति ग्राम हिसाब से 22 कैरेट सोना लगभग ₹15,104 और 24 कैरेट सोना ₹15,859 के आसपास चल रहा है. यह बढ़ोतरी वैश्विक बाजार में डॉलर की कमजोरी और भू-राजनीतिक तनाव के कारण हुई है. निवेशक और आभूषण खरीदारों में सतर्कता बनी हुई है, क्योंकि आने वाले दिनों में और उतार-चढ़ाव संभव है.