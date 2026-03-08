Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में गोल्ड के भाव में फिर आया उछाल, चांदी के भी दाम जारी, जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: राजस्थान में आज 8 मार्च 2026 को सोने और चांदी के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 08, 2026, 06:30 AM IST | Updated:Mar 08, 2026, 06:30 AM IST
1/5

Gold Silver Price Today

Gold Silver Price Today1/5
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में स्थिरता और घरेलू मांग के कारण राजस्थान में सोने के दाम बढ़े हुए हैं. जयपुर, जोधपुर, बीकानेर समेत राज्य के प्रमुख शहरों में सोने की खरीद-फरोख्त तेज हो रही है, खासकर शादी-विवाह के सीजन और निवेश के लिहाज से.
2/5

सोने के भाव में बढ़ोतरी

सोने के भाव में बढ़ोतरी2/5
आज राजस्थान में 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,51,040 पहुंच गई है, जो कल यानी 7 मार्च को ₹1,49,640 थी. इससे एक दिन में ₹1,400 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं, 24 कैरेट सोने (शुद्ध सोना) का भाव 10 ग्राम के लिए ₹1,58,590 है, जो कल ₹1,57,120 था. यहां भी ₹1,470 की तेजी आई है. प्रति ग्राम हिसाब से 22 कैरेट सोना लगभग ₹15,104 और 24 कैरेट सोना ₹15,859 के आसपास चल रहा है. यह बढ़ोतरी वैश्विक बाजार में डॉलर की कमजोरी और भू-राजनीतिक तनाव के कारण हुई है. निवेशक और आभूषण खरीदारों में सतर्कता बनी हुई है, क्योंकि आने वाले दिनों में और उतार-चढ़ाव संभव है.