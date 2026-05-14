/अर्श से फर्श पर गिरे सोने-चांदी के रेट, राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस में भयंकर गिरावट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर. राजस्थान में आज गुरुवार को सोने और चांदी के भावों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में आई नरमी और रुपए की मजबूती के चलते घरेलू बाजार में भी सोने-चांदी पर दबाव देखने को मिला.
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आज राजस्थान में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,49,040 रह गया है, जबकि कल यह ₹1,54,940 प्रति 10 ग्राम था. इस प्रकार एक दिन में ₹5,900 प्रति 10 ग्राम की भारी गिरावट दर्ज की गई है.
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24 कैरेट गोल्ड की बात करें तो आज 10 ग्राम का भाव ₹1,56,490 है. कल यह ₹1,62,690 प्रति 10 ग्राम था. यानी 24 कैरेट सोने में भी ₹6,200 प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है.
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1 किलोग्राम चांदी का भाव आज राजस्थान में ₹3,15,000 है, जबकि कल यह ₹3,30,000 प्रति किलो था. इस प्रकार चांदी में भी ₹15,000 प्रति किलो की तेज गिरावट दर्ज की गई है.
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बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती और केंद्रीय बैंकों की नीतियों को लेकर अनिश्चितता के कारण निवेशक सोने से कुछ दूरी बना रहे हैं. इसके अलावा, घरेलू स्तर पर शादी-विवाह के सीजन में मांग में थोड़ी कमी और स्टॉकिस्टों द्वारा मुनाफा वसूली भी गिरावट का एक कारण माना जा रहा है.
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इस गिरावट से आम नागरिकों और खासकर आगामी शादी सीजन की तैयारी कर रहे परिवारों को राहत मिली है. जो लोग सोना खरीदने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह अच्छा मौका हो सकता है. हालांकि ज्वेलर्स का कहना है कि अचानक आई इस गिरावट से बाजार में थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है. कई दुकानदारों ने आज सोने की खरीदारी में वृद्धि देखी है.
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विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने-चांदी के भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों और भारत में त्योहारों की मांग पर निर्भर करेंगे. फिलहाल बाजार में मिश्रित संकेत हैं.राजस्थान के प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में आज सोने-चांदी के भाव लगभग समान स्तर पर देखे गए. स्थानीय सर्राफा बाजार में थोड़ी-बहुत अंतर की संभावना रहती है.