/अर्श से फर्श पर गिरे सोने-चांदी के रेट, राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस में भयंकर गिरावट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर. राजस्थान में आज गुरुवार को सोने और चांदी के भावों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में आई नरमी और रुपए की मजबूती के चलते घरेलू बाजार में भी सोने-चांदी पर दबाव देखने को मिला.

