राजस्थान में फिर बढ़ गए सोने के रेट, चांदी स्थिर, जानें आज गोल्ड-सिल्वर के ताजा प्राइस

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BankBazaar वेबसाइट के अनुसार, 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए ₹1,37,890 पहुंच गया है. कल यह कीमत ₹1,36,040 प्रति 10 ग्राम थी. इस प्रकार एक दिन में 22 कैरेट सोने में ₹1,850 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है.