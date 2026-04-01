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राजस्थान में फिर बढ़ गए सोने के रेट, चांदी स्थिर, जानें आज गोल्ड-सिल्वर के ताजा प्राइस

Rajasthan Gold Silver Price Today:  राजस्थान में आज सोने की कीमतों में अच्छी तेजी दर्ज की गई है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 01, 2026, 06:41 AM IST | Updated:Apr 01, 2026, 06:41 AM IST
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Rajasthan Gold Silver Price Today

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Photograph: File Photo

BankBazaar वेबसाइट के अनुसार, 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए ₹1,37,890 पहुंच गया है. कल यह कीमत ₹1,36,040 प्रति 10 ग्राम थी. इस प्रकार एक दिन में 22 कैरेट सोने में ₹1,850 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है.
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Photograph: File Photo

इसी तरह 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत आज ₹1,44,780 प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि कल यह ₹1,42,840 प्रति 10 ग्राम थी. यानी 24 कैरेट सोने में भी ₹1,940 प्रति 10 ग्राम की मजबूत उछाल देखने को मिली है.