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राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोने के रेट, चांदी के दाम स्थिर, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 10, 2026, 08:22 AM|Updated: May 10, 2026, 08:22 AM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर. राजस्थान के प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में आज 10 मई 2026 को सोने के भाव में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई नरमी और रुपए की मजबूत स्थिति के चलते स्थानीय बाजार में भी सोने के भाव थोड़े नरम पड़े हैं.

Rajasthan Gold Silver Price1/7
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई नरमी और रुपए की मजबूत स्थिति के चलते स्थानीय बाजार में भी सोने के भाव थोड़े नरम पड़े हैं.
22 कैरेट गोल्ड रेट (10 ग्राम)2/7
आज: ₹1,40,690 कल: ₹1,40,990 भाव में बदलाव: ₹300 ↓ (गिरावट)
24 कैरेट गोल्ड रेट (10 ग्राम)3/7
आज: ₹1,47,720 कल: ₹1,48,040 भाव में बदलाव: ₹320 ↓ (गिरावट)
1 किलो चांदी का भाव4/7
आज: ₹2,80,000 कल: ₹2,80,000 भाव में बदलाव: ₹0 (स्थिर)
Rajasthan Gold Silver Price5/7
राजस्थान में सोने के दाम पिछले कुछ दिनों से उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार कर रहे हैं. वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी के बीच सोने में मिश्रित रुझान देखने को मिल रहा है. स्थानीय स्तर पर त्योहारों, शादियों और निवेश की मांग के कारण राजस्थान का गोल्ड मार्केट हमेशा सक्रिय रहता है.
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विशेषज्ञों के अनुसार, इस समय सोने में हल्की गिरावट खरीदारों के लिए अच्छा मौका हो सकता है. जिन लोगों को शादी-ब्याह या अन्य जरूरतों के लिए सोना खरीदना है, वे इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं. हालांकि, बाजार की अस्थिरता को देखते हुए बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेना उचित रहेगा.
Rajasthan Gold Silver Price7/7
राजस्थान के जौहरी बाजारों में 22 कैरेट सोना सबसे ज्यादा बिकता है क्योंकि यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है. 24 कैरेट सोना शुद्ध निवेश के रूप में पसंद किया जाता है. आज 22 कैरेट सोने में ₹300 प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है, जबकि 24 कैरेट में ₹320 प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई. चांदी के भाव पूरी तरह स्थिर रहे और 1 किलो चांदी ₹2,80,000 पर ही बंद हुई.
Tags:
Jaipur Gold Silver Price

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