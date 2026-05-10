/राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोने के रेट, चांदी के दाम स्थिर, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर. राजस्थान के प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में आज 10 मई 2026 को सोने के भाव में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई नरमी और रुपए की मजबूत स्थिति के चलते स्थानीय बाजार में भी सोने के भाव थोड़े नरम पड़े हैं.