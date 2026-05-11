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Gold Silver Price: पीएम मोदी की अपील के बाद राजस्थान में जानें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट प्राइज़

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 11, 2026, 12:05 PM|Updated: May 11, 2026, 12:05 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर. राजस्थान के प्रमुख शहरों में आज सोने के भाव में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी के भाव में अच्छी-खासी तेजी आई है.

Rajasthan Gold Silver Price1/6
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई नरमी और रुपए की मजबूत स्थिति के चलते स्थानीय बाजार भी प्रभावित हुआ है.
22 कैरेट गोल्ड रेट (10 ग्राम)2/6
आज: ₹1,40,490 कल: ₹1,40,690 भाव में बदलाव: ₹200 ↓ (गिरावट)
24 कैरेट गोल्ड रेट (10 ग्राम)3/6
आज: ₹1,47,510 कल: ₹1,47,720 भाव में बदलाव: ₹210 ↓ (गिरावट)
1 किलो चांदी का भाव4/6
आज: ₹2,85,000 कल: ₹2,80,000 भाव में बदलाव: ₹5,000 ↑ (तेजी)
Rajasthan Gold Silver Price5/6
राजस्थान में आज जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर सहित सभी प्रमुख शहरों में सोने के भाव में नरमी देखने को मिली है. 22 कैरेट सोने में ₹200 प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है, जबकि शुद्ध 24 कैरेट सोने में ₹210 प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई. दूसरी ओर चांदी के भाव में ₹5,000 प्रति किलो की मजबूत बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले कई दिनों में सबसे बड़ी तेजी है.
Rajasthan Gold Silver Price6/6
विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती और कुछ देशों में केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीदारी में कमी आने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव प्रभावित हुए हैं. हालांकि चांदी के भाव में तेजी आने का मुख्य कारण औद्योगिक मांग में बढ़ोतरी और आपूर्ति में कमी बताई जा रही है. राजस्थान का गोल्ड मार्केट शादियों और त्योहारों के मौसम को देखते हुए हमेशा सक्रिय रहता है.
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Rajasthan Gold Silver Price

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