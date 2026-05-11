/Gold Silver Price: पीएम मोदी की अपील के बाद राजस्थान में जानें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट प्राइज़

Published: May 11, 2026, 12:05 PM | Updated: May 11, 2026, 12:05 PM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर. राजस्थान के प्रमुख शहरों में आज सोने के भाव में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी के भाव में अच्छी-खासी तेजी आई है.