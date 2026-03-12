Zee Rajasthan
राजस्थान में गोली की रफ्तार से गिरे चांदी के रेट, गोल्ड के दाम में लगी आग, जानें सुबह 10 बजे के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Gold Silver Price Today: जयपुर: आज 12 मार्च 2026 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोने के भाव में तेजी देखी गई है. 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 12, 2026, 10:32 AM IST | Updated:Mar 12, 2026, 10:32 AM IST
Rajasthan Gold Silver Price Today

सोने की यह तेजी वैश्विक बाजारों में सोने की मजबूत मांग और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की कमजोरी से जुड़ी हुई मानी जा रही है. जयपुर के प्रमुख सराफा बाजारों जैसे जौहरी बाजार, चांद पोल और त्रिपोलिया बाजार में भी भाव लगभग इसी स्तर पर पहुंचे हैं.
हालांकि, स्थानीय मेकिंग चार्ज और जीएसटी के कारण थोड़ा अंतर रह सकता है. शादी-विवाह के सीजन और त्योहारों के कारण सोने की मांग बनी हुई है, जिससे भावों में और तेजी आने की संभावना जताई जा रही है.