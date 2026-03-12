राजस्थान में गोली की रफ्तार से गिरे चांदी के रेट, गोल्ड के दाम में लगी आग, जानें सुबह 10 बजे के लेटेस्ट प्राइस

Published:Mar 12, 2026, 10:32 AM IST | Updated:Mar 12, 2026, 10:32 AM IST
Rajasthan Gold Silver Price Today
सोने की यह तेजी वैश्विक बाजारों में सोने की मजबूत मांग और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की कमजोरी से जुड़ी हुई मानी जा रही है. जयपुर के प्रमुख सराफा बाजारों जैसे जौहरी बाजार, चांद पोल और त्रिपोलिया बाजार में भी भाव लगभग इसी स्तर पर पहुंचे हैं.
हालांकि, स्थानीय मेकिंग चार्ज और जीएसटी के कारण थोड़ा अंतर रह सकता है. शादी-विवाह के सीजन और त्योहारों के कारण सोने की मांग बनी हुई है, जिससे भावों में और तेजी आने की संभावना जताई जा रही है.