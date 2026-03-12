राजस्थान में गोली की रफ्तार से गिरे चांदी के रेट, गोल्ड के दाम में लगी आग, जानें सुबह 10 बजे के लेटेस्ट प्राइस

सोने की यह तेजी वैश्विक बाजारों में सोने की मजबूत मांग और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की कमजोरी से जुड़ी हुई मानी जा रही है. जयपुर के प्रमुख सराफा बाजारों जैसे जौहरी बाजार, चांद पोल और त्रिपोलिया बाजार में भी भाव लगभग इसी स्तर पर पहुंचे हैं.