/राजस्थान में फिर 3 लाख पहुंची चांदी, सोने के रेट में भी भयंकर बढ़ोतरी, जानें गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर. राजस्थान में आज सोने और चांदी के भावों में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई मजबूती और घरेलू स्तर पर बढ़ती मांग के कारण स्थानीय बाजार भी प्रभावित हुआ है.
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आज: ₹1,42,190 कल: ₹1,40,490 भाव में बदलाव: ₹1,700 ↑ (तेजी)
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आज: ₹1,49,300 कल: ₹1,47,510 भाव में बदलाव: ₹1,790 ↑ (तेजी)
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आज: ₹3,00,000 कल: ₹2,85,000 भाव में बदलाव: ₹15,000 ↑ (तेजी)
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राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर सहित सभी प्रमुख शहरों में आज सोने और चांदी दोनों के भावों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली है. 22 कैरेट सोने में 10 ग्राम पर ₹1,700 की तेजी आई है, जबकि शुद्ध 24 कैरेट सोने में ₹1,790 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई. सबसे ज्यादा असर चांदी पर पड़ा है, जहां 1 किलो चांदी के भाव में एक दिन में ही ₹15,000 की भारी तेजी आई है.
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विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनाव और महंगाई के दबाव के कारण निवेशक सोने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं. अमेरिकी डॉलर की स्थिति और केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीदारी भी इस तेजी के पीछे प्रमुख कारण हैं. चांदी के भाव में आई तेजी का कारण औद्योगिक मांग में बढ़ोतरी और आपूर्ति में कमी बताया जा रहा है.
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बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में सोने के भाव काफी ऊंचे स्तर पर हैं. छोटे निवेशकों को SIP (Systematic Investment Plan) के जरिए सोने में निवेश करना बेहतर विकल्प हो सकता है. आभूषण खरीदने वाले लोगों को BIS हॉलमार्क वाले जेवर ही खरीदने चाहिए. कीमतों की तुलना कम से कम 2-3 विश्वसनीय ज्वेलर्स से अवश्य करें.
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विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी रही तो आने वाले दिनों में सोने के भाव और बढ़ सकते हैं. हालांकि, कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेना उचित रहेगा.