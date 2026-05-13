/राजस्थान में फिर 3 लाख पहुंची चांदी, सोने के रेट में भी भयंकर बढ़ोतरी, जानें गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

Published: May 13, 2026, 07:18 AM | Updated: May 13, 2026, 07:18 AM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर. राजस्थान में आज सोने और चांदी के भावों में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई मजबूती और घरेलू स्तर पर बढ़ती मांग के कारण स्थानीय बाजार भी प्रभावित हुआ है.

