/Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में आज सोना-चांदी के भाव में भयंकर उछाल, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

Rajasthan Gold Silver Price Today: जयपुर. राजस्थान में आज सोने और चांदी के भावों में काफी तेजी देखी गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई बढ़ोतरी और घरेलू स्तर पर मजबूत मांग के कारण कीमती धातुओं के दामों में उछाल आया है.