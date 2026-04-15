/Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में आज सोना-चांदी के भाव में भयंकर उछाल, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

Rajasthan Gold Silver Price Today: जयपुर. राजस्थान में आज सोने और चांदी के भावों में काफी तेजी देखी गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई बढ़ोतरी और घरेलू स्तर पर मजबूत मांग के कारण कीमती धातुओं के दामों में उछाल आया है.
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आज 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की कीमत ₹1,42,140 पहुंच गई है, जो कल ₹1,40,790 थी. इस प्रकार एक दिन में ₹1,350 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड (शुद्ध सोना) आज ₹1,49,250 पर पहुंच गया, जबकि कल इसकी कीमत ₹1,47,830 थी. इसमें भी ₹1,420 प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है.
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चांदी के भावों में भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई है. राजस्थान में आज चांदी का भाव ₹2,65,000 प्रति किलोग्राम है, जबकि कल यह ₹2,60,000 प्रति किलोग्राम था. यानी एक दिन में चांदी ₹5,000 प्रति किलो महंगी हो गई है.
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बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता, मुद्रास्फीति की आशंकाओं और अमेरिकी डॉलर में कमजोरी के चलते सोने की कीमतों में मजबूती आई है. इसके अलावा राजस्थान में शादी-ब्याह के सीजन की तैयारियों और त्योहारों को देखते हुए स्थानीय स्तर पर सोने-चांदी की मांग बढ़ी हुई है, जिसने भावों को और बढ़ावा दिया है.
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सोने-चांदी की कीमतों में आई यह अचानक बढ़ोतरी उन लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है जो शादी या निवेश के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे थे. जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा जैसे प्रमुख शहरों के सर्राफा बाजारों में आज सुबह से ही भावों में तेजी देखी गई. ज्वेलर्स का कहना है कि इस बढ़ोतरी से ज्वेलरी की बिक्री पर थोड़ा असर पड़ सकता है.
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विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने के भाव और भी बढ़ सकते हैं. वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और केंद्रीय बैंकों की नीतियों पर निर्भर करेगा कि भाव कितना ऊपर जा सकते हैं. हालांकि, कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यदि डॉलर मजबूत होता है तो भावों में कुछ सुधार भी आ सकता है.
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उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले BIS हॉलमार्क वाले ज्वेलर्स से ही खरीदारी करें और कीमतों की तुलना अवश्य करें. बड़े निवेश से पहले बाजार विशेषज्ञों या वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना बेहतर होगा.
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राजस्थान के सर्राफा बाजार में आज की यह तेजी पिछले कई दिनों की सबसे बड़ी एक दिन की बढ़ोतरी मानी जा रही है. बाजार में उतार-चढ़ाव सामान्य है, लेकिन वर्तमान में सोना मजबूत खरीदारी का आकर्षण बना हुआ है.